Jorge Angulo apela fallo del Poder Judicial para ser restituido en la PNP: "Hay contradicción en la sentencia"

En exclusiva para Exitosa, el abogado del general Jorge Angulo, Mariano González, anunció que su patrocinado ha apelado el fallo del Poder Judicial (PJ) que anuló su pase al retiro, pero no lo restituyó en su cargo en la PNP.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado explicó que el PJ reconoce en que se vulneraron los derechos fundamentales de su patrocinado, que no hubo uno debido proceso y que su baja no fue motivada adecuadamente.

"El Poder Judicial está reconociendo que ha habido una vulneración a los derechos fundamentales del general Jorge Angulo, están reconociendo que no habido un debido proceso, que la resolución que dispone su baja es una resolución no motivada, es decir, no fue motivada adecuadamente, está reconociendo que no se cumplían con las causales supuestas para hacer este retiro", detalló a nuestro medio.