Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra comandante PNP que amedrentó a suboficial

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La situación del comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso se complicó aún más en las últimas horas luego que el Poder Judicial le dictara cuatro meses de prisión preventiva. Este efectivo protagonizó un bochornoso momento días atrás tras haber sido intervenido en San Martín de Porres.

Luego de ingresar con su vehículo a la vía exclusiva del Metropolitano, un suboficial de tránsito lo intervino pidiéndole sus documentos y que descienda de su camioneta. Sin embargo, el alto mando policial se negó en todo momento a hacerlo y por el contrario comenzó a insultar y amedrentar al agente utilizando su rango.

Dictan 4 meses de prisión preventiva contra comandante Moscoso

Como era de esperarse, la Policía Nacional del Perú tomó cartas en el asunto por este reprochable comportamiento separándolo temporalmente de la institución. De acuerdo a lo indicado, esta suspensión se mantendría mientras continúan las investigaciones por lo ocurrido.

Sin embargo, la situación del comandante Manuel Antonio Canales Moscoso no quedaría ahí ya que el Ministerio Público lo acusó los el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado y solicitó que se le interne en un penal del país mientras avanza el caso.

Este pedido fue rápidamente aceptado por el Poder Judicial que le dictó cuatro meses de prisión preventiva por lo que en las próximas horas el INPE debería clasificarlo a un establecimiento penitenciario de la capital.

PJ dictó cuatro meses de prisión preventiva contra comandante Moscoso.

"La Corte Superior de Justicia de Lima Norte dicta 4 meses de prisión preventiva contra el comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso, investigado por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado", indicó el PJ.

De acuerdo al comunicado publicado por el Poder Judicial, fue el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia el que dio luz verde al pedido de la Fiscalía.

"La jueza Patsy Chinguel Fuentes, del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el comandante, quien será recluido en un establecimiento penitenciario del país", añadió.

Estuvo en retiro en el 2016

Hay que recordar que Moscoso Canales ya había sido dado de baja de la institución policial en el 2016 luego de haber disparado a un grupo de jóvenes que jugaban frente a su domicilio hiriendo a uno de ellos.

En resumen, el Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Manuel Antonio Canales Moscoso por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad tras amedrentar a un suboficial que lo intervino en San Martín de Porres.