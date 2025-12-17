Poder Judicial archiva investigación contra fiscal José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo de la investigación penal contra el fiscal José Domingo Pérez, quien era acusado de presunto enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Lima, que concluyó que no existió un incremento patrimonial injustificado durante el periodo analizado.

El caso se inició en 2023 a partir de una denuncia ciudadana que cuestionaba la evolución económica del fiscal, especialmente por la compra de un vehículo y obligaciones financieras vinculadas a inmuebles. Ante ello, el Ministerio Público solicitó una revisión detallada de su situación patrimonial.

Evaluación técnica

Durante el proceso se realizaron tres peritajes contables. El primero sugirió un posible desbalance, pero fue descartado por inconsistencias técnicas. Posteriormente, la Corte Suprema ordenó ampliar el análisis financiero entre 2014 y 2021. El informe final acreditó que los ingresos y egresos de Pérez eran coherentes, descartando cualquier enriquecimiento ilícito.

Ello quiere decir que los peritajes consistieron en revisar si el dinero que entraba (su sueldo y otros ingresos) coincidía con lo que salía (gastos, compras, deudas). Al comprobar que todo cuadraba, se cerró el caso.

La decisión judicial

El juzgado declaró fundado el pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Reggis Oliver Chávez. Esto significa que el proceso se cierra porque no hay pruebas suficientes para continuar. Además, se levantaron todas las medidas restrictivas dictadas durante la investigación, como el congelamiento de bienes o limitaciones de movimiento.

La Procuraduría Pública tampoco presentó oposición ni solicitó reparación civil, reforzando la decisión judicial. El tribunal señaló que no existe posibilidad razonable de incorporar nueva evidencia que permita sustentar una acusación penal.

Advertencia en paralelo

Mientras se cerraba el caso, Pérez advirtió sobre la posible desactivación del Equipo Especial Lava Jato, anunciada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. Pérez cuestionó la actitud de Gálvez y alertó que la medida pondría en riesgo diversos procesos de alto perfil vinculados a corrupción y afectar investigaciones futuras.

El archivo de la investigación contra José Domingo Pérez pone un cierre a las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Los peritajes demostraron que no habría desbalance patrimonial alguno y el Poder Judicial levantó todas las restricciones.

Sin embargo, la discusión sobre la continuidad del Equipo Especial Lava Jato abre un nuevo frente de incertidumbre dentro del propio sistema de justicia en el Perú.