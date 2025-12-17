José Domingo Pérez sostiene que Tomás Gálvez estaría cumpliendo el mandato de la 'comisión Muñante'

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, estaría cumpliendo el "mandato" de la denominada comisión Muñante para desactivar a los Equipos Especiales.

José Domingo Pérez se pronuncia sobre fiscal de la Nación

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato se pronunció sobre el posible cierre de los Equipos Especiales que ha reiterado el fiscal de la Nación interino en varias ocasiones. Sobre ello señaló que tiene dudas si es que una decisión propia a partir de la entrevista que brindó este miércoles a otro medio.

En tal sentido, recordó que el titular del Ministerio Público sostuvo que era un tema que iba a evaluarse con la Junta de Fiscales Supremos y luego la decisión que iba a adoptar, sin embargo, Pérez sostiene que lo que manifestó hoy Gálvez le hace creer que está cumpliendo lo que determina la Comisión Investigadora sobre los acuerdos de colaboración eficaz con Odebrecht.

"Me queda claro que está cumpliendo el mandato que esta comisión Muñante le ha ordenado . El informe le ordena a la fiscal de la Nación nos saque del cargo en el Equipo Especial tanto al fiscal Rafael Vela como a mí", manifestó.

Al ser consultado si el Congreso puede mandar al fiscal de la Nación señaló que le "queda claro que no" debido a que existe la separación de poderes.

"Si uno lee las conclusiones del informe de esta Comisión que, ni siquiera se ha llevado al Pleno para su aprobación, pero que se ha hecho público a través de los medios afines del Congreso de la República y con lo expresado hoy por parte del fiscal de la Nación Interino, Tomás Gálvez, me queda claro que está cumpliendo el mandato que le ha dado el Congreso de la República", aseveró.

Denuncia intromisiones políticas en decisiones de la Fiscalía

En otro momento, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato denunció presuntas intromisiones políticas en las decisiones del Ministerio Público, en el contexto del anuncio sobre una eventual desactivación de los Equipos Especiales.

"Ha indicado (fiscal de la Nación Tomás Gálvez) que nos va a sacar antes de Navidad. El Congreso de la República emite este informe de esta Comisión y estas recomendaciones le ordena que nos saque. La ecuación es fácil de entender hay una intromisión política en las decisiones de la Fiscalí", reiteró.

Desde la óptica de José Domingo Pérez, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez estaría cumpliendo el mandato de la 'comisión Muñante'.