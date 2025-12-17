Keiko Fujimori: Poder Judicial decidirá este viernes 19 de diciembre si archiva caso Cócteles

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, podría quedar fuera de un proceso judicial importante. Este viernes 19 de diciembre, el Poder Judicial decidirá si se archiva el llamado caso Cócteles, una investigación por presunto lavado de activos y organización criminal vinculada a aportes financieros durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Caso Cócteles e involucrados

El caso Cócteles surgió por denuncias sobre aportes irregulares durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

Además de ella, otros investigados son José Chlimper, Adriana Tarazona y Antonia Gutiérrez, quienes también solicitaron que se archive el proceso.

La audiencia se realizará presencialmente desde las 9:00 a. m. en la Corte Superior Nacional, en la avenida Tacna, en Lima.

En esta diligencia, las partes podrán exponer sus argumentos, y luego el juez Wilson Verástegui decidirá si el caso continúa o se archiva definitivamente.

¿Por qué se pide archivar el caso?

Los implicados se basan en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal por los aportes a las campañas de 2011 y 2016.

Esta decisión del TC se interpreta como un argumento para pedir que el caso sea cerrado y que no se siga investigando a Keiko Fujimori y los otros implicados.

Lo que dice José Domingo Pérez

En diálogo con Exitosa, en el programa Informamos y Opinamos, el fiscal José Domingo Pérez, encargado de la investigación, señaló que la decisión del viernes 19 de diciembre es muy importante y tiene consecuencias directas.

"Mire usted la importancia de esta decisión y la consecuencia que va a traer la desactivación del equipo especial Lava Jato por mandato o por cumplir lo que la comisión Muñante ha ordenado, lamentablemente afectando la independencia del Ministerio Público", advirtió.

Subrayó que incluso críticos de su labor, como el abogado Luis Lamas Puccio, han señalado la misma preocupación respecto a la última sentencia que favorece a Keiko Fujimori.

Antecedentes de la audiencia

El juez Wilson Verástegui había anunciado en octubre que se inhibiría del caso luego de un reportaje periodístico que cuestionaba su imparcialidad.

Sin embargo, en noviembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó que continúe a cargo del proceso, por lo que este viernes 19 de diciembre retomará la decisión sobre el archivo del caso Cócteles.

El viernes 19 de diciembre, el Poder Judicial tomará una decisión clave sobre el caso Cócteles que puede archivar o continuar la investigación contra Keiko Fujimori y otros implicados.