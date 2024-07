Mauricio Fernandini: Fiscalía incauta inmueble valorizado en S/377 mil y vinculado a actos de corrupción

La Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Extinción de Dominio de Lima ordenó una medida cautelar para la incautación de un inmueble de propiedad del periodista Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, ubicado en el distrito de San Isidro y valorizado en S/377 mil.

La orden se habría tomado en base a elementos de convicción recopilados por la Fiscalía que indicarían que la propiedad habría sido utilizada para la comisión de actividades ilícitas vinculadas a la criminalidad organizada, actos de corrupción y lavado de activos.

Sobre la medida cautelar, el Ministerio Público precisó que esta busca asegurar la eficacia del proceso de extinción de dominio hasta que se emita una sentencia definitiva en el proceso principal, respetando el derecho de defensa del implicado.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga al periodista por los presuntos delitos de colusión agravada relacionado a los actos de corrupción por el caso Fondo MiVivienda, durante el mandato de Pedro

Según la tesis fiscal, Fernandini habría sido el intermediario entre el entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y la empresaria Sada Goray, quien habría realizado pagos ilícitos mediante su persona para favorecer a la empresaria con licitaciones millonarias.

Cabe destacar que Marrufo confirmó ante al Ministerio Público que el comunicador le entregó una coima de 200 mil soles, en representación de Goray, como parte de los 4 millones de soles que tenían pactado.

El pasado 29 de mayo, el también conductor de televisión salió del penal Miguel Castro Castro tras una decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, quien ordenó revocar una orden de prisión preventiva de 30 meses.

Tras salir de libertad, el hombre de prensa declaró antes los medios que se someterá a la disposición de la justicia, mientras cumple una comparecencia con restricciones.

"Del caso no me puedo manifestar, de eso se encargan los abogados. [...] Yo estoy siempre a disposición de la justicia, así ha sido desde el primer día y así seguirá siendo. El tiempo en prisión ha sido realmente enriquecedor, aleccionador, de mucho crecimiento personal y yo soy un agradecido con la vida. Si la vida te pone elecciones, aprovéchalas al máximo y en eso he estado", declaró.