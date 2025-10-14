María Pía Copello desmiente apoyo a marcha del 15 de octubre: "Usaron mis imágenes para confundir"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello detuvo la emisión de su programa Mande quien mande para aclarar los rumores que la vinculaban con la marcha contra la delincuencia convocada para el miércoles 15 de octubre. La conductora explicó que su imagen fue utilizada sin su autorización en publicaciones que tergiversaron su mensaje inicial.

"Quiero tomarme un minuto para comunicar algo importante y pertinente", dijo con tono sereno al inicio de su intervención.

Aclaró que, cuando mencionó la marcha en su programa, lo hizo con un propósito ciudadano, no político, buscando expresar la preocupación social ante el aumento de crímenes en el país.

Sin embargo, la presentadora precisó que el contexto cambió y que ya no comparte el enfoque actual de la manifestación.

"Se están usando mis imágenes y videos para confundir a la población. No comparto ese nuevo enfoque ni los intereses detrás de esa manipulación", subrayó Copello.

"Íbamos a marchar por Agua Marina, ahora la marcha se ha politizado, es de otro color" Maria Pía Copello, Mario Hart y La Carlota, deslegitiman la Marcha del 15 de Octubre. Tremendos comodines que ven por sus intereses ¡Indignante! pic.twitter.com/JYKgliNW8y — Chacotero (@ChacoteroPeru) October 13, 2025

"La marcha cambió de sentido y color"

Durante el programa, María Pía Copello conversó con Mario Hart y Carlos Vílchez, quienes respaldaron su decisión de no asistir.

La conductora recordó que el apoyo inicial surgió tras el ataque al grupo musical Agua Marina, un hecho que generó indignación ciudadana frente a la inseguridad.

"Nos unimos a la marcha porque queríamos alzar la voz contra la delincuencia, no porque la hayamos organizado nosotros", señaló Copello, dejando claro que su apoyo fue únicamente un acto de empatía ciudadana.

Mario Hart coincidió con ella y resaltó que la convocatoria "se politizó completamente". Por su parte, Carlos Vílchez añadió que la marcha "tiene otro color, totalmente diferente", aludiendo al cambio de rumbo que tomó la protesta.

Ambos conductores coincidieron en que el mensaje original perdió su esencia al ser aprovechado por grupos con intereses partidarios.

"Así como anunciamos que asistiríamos, debemos tener la valentía de decir que ya no lo haremos", afirmó Copello, destacando la importancia de la coherencia ante los cambios ocurridos.

Una decisión desde la coherencia y la responsabilidad

La conductora reiteró que su decisión de no participar responde a un acto de responsabilidad personal y profesional. Copello lamentó que videos editados y publicaciones falsas hayan circulado en redes sociales asociándola con posturas políticas que no comparte.

"Mi mensaje fue claro: pedí paz y seguridad, no apoyo a ningún grupo o interés político", enfatizó.

Mario Hart reforzó su postura señalando que "las cosas se han distorsionado" y que es necesario mantener la transparencia ante el público.

Mientras tanto, Carlos Vílchez puntualizó que la manifestación "ya no es una marcha ciudadana, sino otra cosa", cerrando la discusión con apoyo total a su compañera.

Con esta aclaración, María Pía Copello buscó poner fin a la confusión generada en redes sociales y reafirmar su compromiso con la responsabilidad comunicativa y la honestidad con su audiencia.