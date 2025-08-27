RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Hizo su aparición

Nicanor Boluarte niega conocer a Santiváñez y denuncia persecución de la Fiscalía: "Soy inocente"

El hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, se pronunció luego de más de 15 horas en el que agentes del Ministerio Público y la PNP allanaran su casa en el marco del caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Nicanor Boluarte acusó a la Fiscalía de abuso de poder.
Nicanor Boluarte acusó a la Fiscalía de abuso de poder. (Foto: Exitosa)

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/08/2025

Nicanor Boluarte apareció públicamente luego del sorpresivo allanamiento de la Fiscalía a su casa en San Borja en el marco de la investigación por el caso 'Los Waykis en la Sombra'. Frente a todas las cámaras, el hermano de Dina Boluarte descartó rotundamente conocer a Juan José Santiváñez y acusó a la Fiscalía de cometer un abuso contra su persona.

"Esto es una evidencia, es un abuso de poder de la Fiscalía de la Nación. En este caso yo no soy parte del proceso y no tengo ninguna imputación. A pesar de ello, han allanado mi casa sin ninguna explicación", indicó.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados 'Los Waykis en la Sombra' abuso de poder Dina Boluarte Fiscalía Ministerio Público Nicanor Boluarte

