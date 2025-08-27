Nicanor Boluarte niega conocer a Santiváñez y denuncia persecución de la Fiscalía: "Soy inocente"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Nicanor Boluarte apareció públicamente luego del sorpresivo allanamiento de la Fiscalía a su casa en San Borja en el marco de la investigación por el caso 'Los Waykis en la Sombra'. Frente a todas las cámaras, el hermano de Dina Boluarte descartó rotundamente conocer a Juan José Santiváñez y acusó a la Fiscalía de cometer un abuso contra su persona.

"Esto es una evidencia, es un abuso de poder de la Fiscalía de la Nación. En este caso yo no soy parte del proceso y no tengo ninguna imputación. A pesar de ello, han allanado mi casa sin ninguna explicación", indicó.

Noticia en desarrollo...