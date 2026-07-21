Vicente Silva Checa denunciará a José Domingo Pérez: "Por delitos que él ha cometido, era un fiscal muy abusivo"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Vicente Silva Checa, exasesor vinculado al fujimorismo, anunció que presentará una denuncia contra el exfiscal José Domingo Pérez por presuntos delitos que, según afirmó, habría cometido durante su desempeño en el Ministerio Público.

El exasesor fue uno de los investigados en el denominado caso 'Cócteles', proceso que alcanzó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a otros exdirigentes del partido por presuntos aportes irregulares a campañas electorales.

La investigación estuvo a cargo del Equipo Especial Lava Jato y fue liderada durante varios años por Pérez, hasta que el Poder Judicial declaró la nulidad del juicio oral y ordenó retrotraer el proceso a una etapa anterior por presuntas vulneraciones al debido proceso.

En diálogo con Exitosa, Silva Checa sostuvo que la actuación del exfiscal estuvo marcada por presuntos excesos y adelantó que buscará que dichos hechos sean investigados.

"Bueno mira, yo lo voy a denunciar al fiscal Pérez Gómez, lo voy a denunciar por delitos que él ha cometido y por inconductas funcionales que él ha puesto en práctica ", manifestó.

Asimismo, cuestionó la forma en que, según su versión, se condujeron las investigaciones en el caso 'Cócteles' y aseguró que muchas de las decisiones adoptadas carecían de sustento.

"Era un fiscal muy abusivo, o sea, pedía prisión preventiva para todo el mundo sin ninguna base. En el caso nuestro, si había alguna duda en cuanto a la legitimidad de los aportes se ha podido investigar, en paz de Dios; hoy día hay cientos, podrían ser miles de personas investigadas por lavado de activos que están con comparecencia simple, aclarando sus asuntos y entregando documentos", afirmó.

Cuestiona investigación y detención preliminar

Durante la entrevista, Silva Checa recordó el proceso que afrontó y aseguró que fue detenido sin existir, según indicó, fundamentos suficientes para justificar esa medida.

"En el caso nuestro, a mí me detuvieron preliminarmente una noche sin aviso alguno, sin que tuviera yo una investigación, nada, y luego este hombre me ha perseguido prevaricando en innumerables oportunidades. Ya lo determinará el Poder Judicial, pero él ha sido un fiscal muy abusivo", declaró.

El exasesor sostuvo que ahora corresponde a las autoridades evaluar la actuación del exfiscal y determinar si existieron responsabilidades durante el desarrollo de las investigaciones.

Además, señaló que el magistrado deberá responder por las decisiones adoptadas en el proceso, al considerar que hubo actuaciones que afectaron los derechos de los investigados.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Vicente Silva Checa, exasesor del fujimorismo, anunció que denunciará al exfiscal José Domingo Pérez por presuntos delitos que, según señaló, habría cometido durante su labor en el Ministerio Público. Silva fue investigado, junto... pic.twitter.com/vJBGyB0cfA — Exitosa Noticias (@exitosape) July 21, 2026

Afirma que hubo perjuicios para investigados y partidos políticos

Silva Checa también aseguró que las investigaciones dirigidas por José Domingo Pérez habrían tenido consecuencias que trascendieron los procesos judiciales y alcanzaron a diversas organizaciones políticas.

"A mucha gente le ha arruinado la vida este hombre y una cosa muy grave que ha hecho es destruir a los partidos políticos o, si no destruirlos, afectarlos gravemente. Acusar a toda la cúpula dirigencial del APRA por lavado de activos por una donación que había recibido un miembro es una cosa totalmente desproporcionada", expresó.

Asimismo, responsabilizó al entonces fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, por haber mantenido a Pérez en el cargo durante las investigaciones.

"Pérez Gómez ha sido muy mal fiscal y muy mal del doctor Vela, el fiscal coordinador, de haberlo mantenido en el cargo. Vela debió ponerlo en su lugar y no estaría en la posición de estar en el mismo bote que Pérez Gómez", agregó.

Las declaraciones de Vicente Silva Checa se producen en un contexto en el que el caso 'Cócteles' continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial. Será finalmente el sistema de justicia el encargado de evaluar la denuncia que anunció el exasesor y determinar si existen elementos que sustenten una investigación contra el exfiscal José Domingo Pérez, quien ha rechazado anteriormente las acusaciones formuladas en su contra.