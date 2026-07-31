Padre de Amy Winehouse deberá pagar millonaria cifra a las amigas de la cantante

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El padre de Amy Winehouse tendrá que indemnizar con una millonaria cifra a Naomi Parry y Catriona Gourlay, excompañeras de departamento y amigas de la cantante. La justicia británica consideró que la demanda presentada por Mitch Winehouse era débil y que las acusaciones contra ambas mujeres no tenían suficiente fundamento.

Disputa por objetos de Amy Winehouse

El problema comenzó varios años después de la muerte de Amy Winehouse, ocurrida en 2011. Tras el fallecimiento de la artista, Mitch Winehouse heredó su patrimonio y continuó impulsando distintas actividades relacionadas con el legado de su hija.

En 2021, la familia organizó una subasta benéfica en la que se vendieron más de 800 objetos personales de la intérprete de "Back to Black". La venta logró recaudar alrededor de cuatro millones de dólares, dinero que fue destinado a la Amy Winehouse Foundation.

Sin embargo, tiempo después apareció una nueva controversia. Mitch Winehouse denunció a Naomi Parry y Catriona Gourlay por haber vendido más de 150 pertenencias que Amy habría dejado en el departamento que compartió con ellas.

Según la versión del padre de la cantante, las mujeres habrían vendido los artículos sin autorización y obtenido beneficios a través de subastas realizadas en Estados Unidos durante los años 2021 y 2023.

Las demandadas, por su parte, sostuvieron desde el comienzo que los objetos les habían sido entregados como regalos por la propia Amy Winehouse.

Padre de Amy Winehouse pierde demanda

Durante el proceso, el abogado de Mitch Winehouse aseguró que su cliente recién descubrió la existencia de aquellos objetos después de la subasta organizada por la familia. También argumentó que Naomi Parry y Catriona Gourlay pretendían quedarse con el dinero conseguido por las ventas.

No obstante, la jueza Clarke rechazó esa explicación. De acuerdo con la sentencia, Mitch Winehouse conocía desde un inicio que las dos mujeres tenían la intención de vender las pertenencias y, pese a ello, decidió continuar con una demanda considerada "intrínsecamente débil".

La magistrada también cuestionó la forma en la que el padre de Amy Winehouse llevó adelante el procedimiento judicial. Según la resolución, actuó "de forma agresiva e implacable" y presentó "acusaciones graves e infundadas" contra las antiguas amigas de su hija.

El juez dejó claro que esos señalamientos golpearon feo la imagen pública, las oportunidades laborales, las finanzas y la estabilidad mental de Naomi Parry y Catriona Gourlay.

Padre de Amy afronta millonaria cifra

Otro punto tomado en cuenta por la justicia fue la conocida generosidad de Amy Winehouse. La sentencia señala que la cantante acostumbraba regalar objetos a sus amigos e incluso a personas que apenas conocía, una conducta que respaldaría la versión de las demandadas.

Como consecuencia del fallo, Mitch Winehouse deberá realizar pagos provisionales para cubrir las costas judiciales. Naomi Parry recibirá aproximadamente 569.330 libras, mientras que Catriona Gourlay percibirá cerca de 394.521 libras.

Ambos pagos deberán efectuarse en un plazo de dos semanas. En total, los costos del procedimiento superan las 950 mil libras (1,1 millón de euros).

Así, el padre de Amy Winehouse deberá pagar una millonaria cifra a las amigas luego de perder la demanda por la venta de sus objetos personales. La justicia británica concluyó que las acusaciones de Mitch Winehouse eran infundadas y ordenó que asuma los gastos judiciales de Naomi Parry y Catriona Gourlay.