Karol G anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" poco antes de llegar a Perú

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva etapa musical en medio de una de las giras más importantes de su carrera. La cantante colombiana aprovechó un momento especial de su presentación en Toronto para revelar que tiene preparado un nuevo proyecto discográfico, una noticia que generó expectativa entre sus fanáticos y que llega mientras continúa recorriendo distintos escenarios internacionales, incluyendo su próxima llegada a Perú.

¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum de Karol G?

La artista confirmó que su nuevo álbum se titula "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" y que estará disponible desde el próximo viernes 7 de agosto. El disco se convertirá en la continuación de "Tropicoqueta", producción que tuvo un destacado desempeño en las listas internacionales y consolidó aún más la presencia de Karol G como una de las principales figuras de la música latina.

El anuncio ocurrió durante su concierto en el Rogers Stadium de Toronto, donde la intérprete hizo historia al convertirse en la primera artista femenina solista en encabezar un espectáculo en dicho recinto. Además, durante la presentación mostró por primera vez la portada oficial de su nuevo trabajo ante miles de asistentes.

Aunque todavía no se conoce la lista completa de canciones del álbum, todo apunta a que el reciente sencillo "Matadora", estrenado durante el inicio de su gira en Chicago, podría formar parte de esta nueva producción. La canción se convirtió en una de las primeras pistas de esta nueva etapa musical de la colombiana.

Actualmente, Karol G continúa con su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour", espectáculo que acompaña la promoción de "Tropicoqueta" y que cuenta con invitadas especiales como Becky G, Greeicy y Elena Rose en algunas fechas. Tras sus presentaciones internacionales, la artista llegará próximamente a Perú como parte de este recorrido.

Karol G dará concierto en Perú

La cantante colombiana Karol G confirmó su esperado regreso a Lima con un concierto programado para el 22 de enero de 2027 en el Estadio San Marcos. Sin embargo, más allá de la emoción por su llegada, uno de los temas que más ha dado que hablar son los precios de las entradas.

Experiencia Premium (Pit Latina Foreva A y B): S/ 1,840.00

Tropicoqueta (Derecha e Izquierda): S/ 862.50

Tribuna Oriente / Occidente: S/ 632.50

Zona Viajando Por El Mundo: S/ 402.50

Zona Silla de Ruedas: S/ 575.00

Tribuna Norte: S/ 172.50

De esta manera, Karol G confirma que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera musical. La artista colombiana no solo continúa conquistando escenarios internacionales, sino que también prepara nuevas canciones para sus seguidores, quienes esperan con emoción escuchar su próximo álbum durante esta nueva etapa que podría llegar junto a su presentación en Perú.