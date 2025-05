PNP sobre alias 'Cuchillo' y la presunta autoría del crimen en Pataz: "No la probamos, ni descartamos"

El jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divise - Dirincri), coronel PNP Franco Moreno Panta, aseguró que continúan con la investigación sobre el crimen en Pataz y se refirió a la presunta participación de alias 'Cuchillo', sindicado como principal sospechoso.

En conferencia de prensa, el coronel Moreno Panta dijo que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, señalado como el presunto responsable de la ejecución de 13 trabajadores mineros, salió del país en el marco de este atentado y ello dejaría muchas dudas sobre su inocencia.

"Cuando tú no tienes la culpa tienes que demostrarlo ¿no? Lo primero que ha hecho, este señor, ha salido del país y dice mucho de él. Él debería, si no se siente culpable, debería afrontar. He conocido otros casos de personas que han sido sindicadas y han venido a la Policía para demostrar su inocencia", expresó.