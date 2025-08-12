Patricia Benavides no tiene derecho a elegir una Fiscalía Suprema en particular, asegura abogado constitucionalista

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, se pronunció tras el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público. Según precisó, Benavides no tiene el derecho de elegir integrar una Fiscalía Suprema, de eso se encarga la Junta de Fiscales Supremos.

Junta de Fiscales Supremos decidirá su despacho

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado saludó que desde la Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza, se haya acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); ello tras varias reiteraciones a la titular del Ministerio Público.

"Patricia Benavides no tiene derecho a estar en una Fiscalía Suprema en particular, es la Junta de Fiscales Supremos como órgano colegiado quien determina que función desempeña cada fiscal, hay Fiscalías Supremas Penales, Civiles y el cargo en el Jurado Nacional de Elecciones, ir al JNE no es un castigo, es una responsabilidad enorme, sobre todo ahora que estamos entrando a un proceso electoral", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Ghersi indicó que Patricia Benavides no debería ver como un tipo de "castigo" el hecho que la Junta de Fiscales Supremos la designe en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que esta es una gran responsabilidad ante las próximas elecciones generales 2026.

En tal sentido, el abogado constitucionalista indicó que para evitar un posible conflicto de intereses, se debería reasignar las carpetas de investigaciones contra Benavides, hacia otro fiscal supremo que vea temas penales, por lo que la repuesta Benavides podría conformar una Fiscalía Suprema Penal que vea casos, excepto los de ella misma, ni los de su hermana, ni personas vinculadas.

Patricia Benavides llega a sede del Ministerio Público

Cabe mencionar que, esta mañana Patricia Benavides llegó hasta la sede principal del Ministerio Público, en el Cercado de Lima, con la finalidad de asumir sus funciones como fiscal suprema; ello tras haber sido citada por la Junta de Fiscales Supremos para participar en la sesión extraordinaria programada para este 12 de agosto.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, la restituida fiscal realizó su ingreso a la sede fiscal ubicada en la avenida Abancay, exactamente a las 08:50 am; ello bajo estrictas medidas de seguridad.

Se pudo visualizar que Benavides llegó en un auto plateado, acompañada de sus abogados. Al momento de descender del vehículo, la fiscal mantuvo una sonrisa reluciente y hasta saludó a los trabajadores del Ministerio Público.

De esta manera, el abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, indicó que la Junta de Fiscales Supremos decidirá el despacho al que será asignada Patricia Benavides y afirmó que el cargo de representante del Ministerio Público en el JNE por el contexto electoral.