Eligen a Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia Benavides, como presidenta del JEE del Callao para elecciones 2026

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por disposición de la Corte Superior de Justicia del Callao se eligió, el pasado 16 de mayo, a Ruth Benavides para que sea 1 de las 60 Jurados Electorales Especiales en todo el Perú.

Elegida como presidenta del JEE del Callao

Ruth Benavides tendrá a cargo la sede del Callao que, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será instalada el próximo 29 de agosto, junto a las 21 sedes programadas para ese día. Las 31 jurados electorales especiales restantes se instalarán el próximo 30 de setiembre.

Los Jurados Electorales Especiales es un órgano electoral jurisdiccional de primera instancia y son de carácter temporal; es decir, son creadas con motivo de un proceso electoral específico. De esta manera, Ruth Benavides, tendrá los siguientes encargos dentro de su circunscripción electoral, como estableció la Corte Superior de Justicia del Callao (D.J. Callao).

Resolver en primera instancia las apelaciones y reclamos relacionados con el proceso electoral en su jurisdicción.

Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas electorales.

Coordinar y gestionar los recursos necesarios para el proceso electoral.

Proclamar los resultados electorales en su ámbito territorial, incluyendo la proclamación de candidatos electos y la entrega de credenciales.

Resolver controversias relacionadas con las actas electorales, impugnaciones de votos y otros asuntos relacionados con el proceso electoral.

Colaborar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización y desarrollo del proceso electoral.

Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre campaña electoral.

Realizar actividades de capacitación a miembros de mesa y al electorado.

Además de la elección como jueza superior a Benavides Vargas, también se dispuso como presidente suplente del JEE Callao a Santos Benites Burgos.

Trayectoria de Ruth Benavides en la Corte del Callao

Ruth Benavides, asumió la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao para el periodo 2019 - 2020, en reemplazo de Walter Ríos, condenado por corrupción en el caso "Cuellos Blancos del Puerto".

Durante su mandato, Benavides fue investigada por la fiscal Bersabeth Revilla por una supuesta contratación irregular de 242 trabajadores dentro de la Corte Superior del Callao. Posteriormente, Patricia Benavides, como Fiscal de la Nación, removió a la fiscal Revilla del caso donde investigaba a su otra hermana Enma Benavides.

La hermana de Patricia Benavides, Ruth Benavides, ahora asumirá como Jurado Electoral Especial en la sede de Callao para las futuras elecciones del 2026.