Patricia Benavides: JNJ la absuelve del caso Bersabeth Revilla, exfiscal que investigaba a su hermana

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió este viernes absolver a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas en el procedimiento disciplinario abierto por el cese de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza superior Enma Benavides.

El pleno del organismo aprobó por unanimidad el archivo definitivo del expediente N.° 071-2025-JNJ, al determinar que no se acreditaron pruebas de una presunta interferencia en las investigaciones.

Argumentos de la JNJ

Durante la sesión, el consejero ponente Rafael Ruiz Hidalgo sostuvo que las imputaciones carecían de respaldo probatorio. El análisis concluyó que no existían comunicaciones, órdenes directas ni elementos objetivos que demostraran una intervención indebida de Benavides en las diligencias fiscales.

El pleno consideró que las decisiones administrativas cuestionadas —como los cambios de personal en el Ministerio Público— no podían interpretarse por sí solas como actos destinados a obstruir el desarrollo de las investigaciones.

La salida de Bersabeth Revilla

Uno de los puntos centrales fue la renuncia de Revilla. La JNJ concluyó que esta respondió a una decisión voluntaria y no a una remoción arbitraria. La carta presentada por la magistrada consignó motivos personales y no mencionó presiones, amenazas o actos de hostigamiento. Este elemento fue determinante para descartar un nexo entre su salida y una eventual estrategia para favorecer a terceros.

El órgano constitucional también evaluó el informe de productividad utilizado para sustentar los cambios en el Ministerio Público. Dicho documento reflejaba un avance de 47,9 % en el despacho de Revilla entre enero y julio de 2022, según registros institucionales. Con esos antecedentes, la JNJ concluyó que las decisiones administrativas contaban con sustento técnico y no podían calificarse como arbitrarias.

Hermana de Benavides también queda fuera del caso

La decisión alcanzó también a la fiscal suprema provisional Azucena Inés Solari Escobedo y a la jueza superior Enma Benavides Vargas, quienes quedaron exoneradas de responsabilidad administrativa. Con ello, la JNJ dispuso el archivo definitivo del procedimiento disciplinario, cerrando un caso que había generado amplio debate desde el año 2023.

El fallo marca un cambio respecto a criterios anteriores de la propia JNJ, que en otros procesos había sancionado a Patricia Benavides por ceses considerados irregulares.

La absolución de Patricia Benavides confirma que la JNJ no encontró pruebas de interferencia ni responsabilidad disciplinaria. Aunque la resolución cierra formalmente el expediente, se esperan reacciones políticas sobre la consistencia de los criterios del órgano de control y el impacto de sus decisiones en la confianza ciudadana hacia la justicia.