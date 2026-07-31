Vladimir Cerrón: Poder Judicial otorga libertad con comparecencia restrictiva al líder de Perú Libre

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial resolvió este viernes variar la medida de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón y otorgarle libertad con comparecencia con restricciones. La decisión se da en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que había declarado nula la prisión preventiva y ordenado que se restituya la condición de investigado bajo medidas menos gravosas.

El fallo del TC y una disputa previa

El TC había declarado fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Cerrón, anulando las resoluciones que mantenían vigente su prisión preventiva en el caso Los Dinámicos del Centro, donde se le investiga por presunta organización criminal y lavado de activos.

El tribunal sostuvo que las decisiones judiciales carecieron de motivación suficiente y vulneraron derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.

En un primer momento, el Sexto Juzgado calificó la sentencia como "inejecutable", argumentando que no alcanzaba resoluciones posteriores. Sin embargo, el TC rechazó esa interpretación y ordenó que se ejecute de inmediato la variación de la medida, ratificando la supremacía de sus fallos.

La resolución del Poder Judicial

La nueva resolución dispone que Cerrón afronte el proceso en libertad por un plazo de un año, once meses y siete días, cumpliendo reglas de conducta específicas:

No ausentarse de su domicilio sin autorización judicial.

Prohibición de viajar fuera del país, con oficio a Migraciones.

Comparecer cada 30 días ante la Fiscalía para firmar el cuaderno de control.

Informar mensualmente al juzgado sobre sus actividades.

Presentarse a todas las diligencias y audiencias convocadas.

Pagar una caución económica de S/. 30,000, además de montos iniciales ya fijados en el proceso.

El juzgado apercibe al investigado que, en caso de incumplimiento, la comparecencia podrá ser revocada y sustituida por una medida más grave.

Cerrón deberá cumplir con medidas restrictivas.

La decisión se produce en medio de un intenso debate político. Mientras sectores de oposición advierten que la libertad de Cerrón podría complicar la gobernabilidad de la presidenta Keiko Fujimori, sus aliados celebran el fallo como una victoria frente a lo que consideran persecución judicial.

El caso Los Dinámicos del Centro sigue abierto y apunta a una presunta red de corrupción en la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde se habrían cobrado sobornos para otorgar licencias de conducir.

La resolución del Poder Judicial, en cumplimiento del mandato del TC, devuelve la libertad a Vladimir Cerrón bajo comparecencia con restricciones. Con reglas estrictas y una caución económica, Cerrón deberá demostrar su disposición a cumplir con el proceso en libertad, mientras el país observa cómo esta decisión impacta en la dinámica política y judicial.