Ollanta Humala saldrá en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación inmediata tras fallo del TC

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial resolvió este viernes la excarcelación inmediata del expresidente Ollanta Humala Tasso, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal seguido en su contra por presunto lavado de activos.

La resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) liberar al exmandatario "en el día y bajo responsabilidad".

Argumentos de la resolución

El documento judicial señala que, como consecuencia de la nulidad dictada por el TC, quedaron sin efecto tanto la condena de 15 años de prisión como las medidas de coerción procesal impuestas en el caso. En consecuencia, se dispone la excarcelación inmediata de Humala, quien permanecía recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2025.

La resolución también ordena levantar las órdenes de captura que pudieran estar vigentes en el proceso y notificar al Ministerio Público, a la Sala Penal de Apelaciones correspondiente y a las demás partes interesadas.

Resolución de la Corte ordena liberación de Ollanta Humala.

Fallo del TC a favor de Humala

El Tribunal Constitucional había declarado fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Humala, al considerar que se vulneró el principio de legalidad penal. El colegiado concluyó que la tipificación de lavado de activos aplicada a los aportes de campaña de 2006 y 2011 no existía en la legislación vigente en ese momento, por lo que el proceso resultaba inconstitucional.

El TC enfatizó que no puede aplicarse retroactivamente una norma penal para criminalizar conductas pasadas, y que las imputaciones fiscales se sustentaron en interpretaciones extensivas que vulneraban la tipicidad.

Reacciones y próximos pasos

La defensa de Humala, encabezada por el abogado Wilfredo Pedraza, había solicitado al Poder Judicial que se materialice la decisión del TC con la orden de libertad. Tras conocer la disposición, informó en diálogo con Exitosa que solo queda pendiente el procedimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el cual deberá verificar que el exmandatario no cuente con otros mandatos de detención para proceder a liberarlo.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, indicó que tras la disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de excarcelar a su patrocinado, faltaría el procedimiento del INPE, verificando que no tenga otros... pic.twitter.com/yKqZlzxWlH — Exitosa Noticias (@exitosape) July 31, 2026

Con la resolución emitida hoy, el caso marca un precedente en materia de garantías constitucionales y legalidad penal, al reafirmar que ningún ciudadano puede ser procesado por hechos que no estaban tipificados como delito al momento de ocurrir.

La decisión del Poder Judicial, en cumplimiento del fallo del TC devuelve la libertad al expresidente, pero también abre un nuevo debate sobre los límites de lo penal pero también sobre las acciones fiscales ante casos similares.