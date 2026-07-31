Abencia Meza seguirá en prisión: Tribunal Constitucional rechaza semilibertad y mantiene su condena de 30 años

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Abencia Meza continuará recluida en un penal luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara la demanda presentada para acceder al beneficio de semilibertad. La decisión mantiene la condena de 30 años impuesta por el asesinato de la cantante folclórica Alicia Delgado, ocurrido en 2009.

Tribunal Constitucional rechazó pedido presentado por la defensa

El TC decidió rechazar la demanda presentada por la defensa legal de Abencia Meza, con la que se buscaba que la cantante pudiera acceder al beneficio de semilibertad y dejar antes el establecimiento penitenciario Santa Mónica, donde cumple su sentencia.

El pedido se basaba en la posición de su defensa, que sostenía que debían considerarse las normas vigentes cuando quedó firme la primera condena en 2012. En ese momento, según el argumento presentado, existía la posibilidad de solicitar beneficios penitenciarios para determinados delitos bajo ciertos requisitos.

La defensa también cuestionó que se aplicaran cambios legales posteriores que limitaron estos beneficios para personas condenadas por delitos graves. Por ello, el caso fue llevado ante el máximo intérprete de la Constitución para que revise la solicitud.

El proceso judicial no buscaba dejar sin efecto la condena impuesta contra Abencia Meza, sino conseguir que pueda acceder a la semilibertad antes de completar los años establecidos por la sentencia.

La resolución del TC determinó que la solicitud presentada por la defensa no permitirá modificar la situación penitenciaria de la cantante. Por ello, la controvertida intérprete continuará cumpliendo la pena establecida por el Poder Judicial.

Condena por asesinato de Alicia Delgado continúa vigente

Abencia Meza recibió una condena de 30 años de prisión por el asesinato de Alicia Delgado, reconocida cantante del folclore peruano. La sentencia judicial determinó responsabilidad de la artista como instigadora del crimen que causó impacto nacional en el ambiente musical.

El caso se remonta a junio de 2009, cuando Alicia Delgado fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en Lima. La investigación policial y judicial llevó a que la cantante vernácular fuera incluida en el proceso y posteriormente sentenciada.

Con el rechazo del TC, la situación legal de la cantante permanece sin cambios. La condena de 30 años continúa vigente y el pedido para obtener semilibertad quedó descartado tras la decisión del organismo constitucional.

La solicitud había generado interés público porque involucraba uno de los casos criminales más conocidos de la música peruana y porque planteaba una discusión sobre la aplicación de beneficios penitenciarios para personas sentenciadas por delitos graves.