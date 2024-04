Patricia Benavides: PJ evalúa hoy impedimento de salida del país contra suspendida fiscal de la Nación

El Poder Judicial (PJ) programó para hoy, 29 de abril, la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En presencia del magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria, Benavides Vargas y la fiscal Delia Espinoza expondrán sus posturas frente a dicha medida cautelar.

A detalle, Espinoza Valenzuela solicitó se imponga la referida medida contra la extitular del Ministerio Público (MP) en razón a la presunta comisión del delito de organización criminal en la Fiscalía de la Nación.

De acuerdo al Eficcop, Patricia Benavides direccionó decisiones claves del Parlamento— como la designación del defensor del Pueblo, el intento de remoción a los integrantes de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Avalos— a través del archivamiento de investigaciones preliminares de congresistas que votaron a favor de su conveniencia.

En ese sentido, la exfuncionaria fue recientemente sindicada como la autora de otro acto delictivo. De acuerdo a la versión del colaborador eficaz, Jaime Villanueva, la exencargada del Ministerio Público recibió sobornos a cambio de direccionar licitaciones.

El pago, presuntamente realizado por el empresario Giancarlo Valer, tenía la intención de favorecer a una empresa específica en el proceso de compra de computadoras. Según la investigación, Benavides no solo aceptó el dinero, sino que también expresó su gratitud y mencionó que lo utilizaría para financiar el tratamiento médico de su hijo.

En declaraciones emitidas a Cuarto Poder, Benavides Vargas rechazó categóricamente haber recibido sobornos durante su mandato y expresó confianza en su eventual retorno al MP.

"Nunca lo he conocido [a Valer], no he escuchado ni su nombre hasta leer esta disposición. Desconozco totalmente quién es el señor", señaló.