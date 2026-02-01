Fernando Rospigliosi arremete contra jueces y responde al PJ: "Prevaricadores que pisotean las leyes"

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Horas después del comunicado de la Corte Suprema de Justicia que rechazó las "interferencias y amenazas" a las decisiones del Poder Judicial, Fernando Rospigliosi respondió y arremetió contra los jueces, calificándolos de "prevaricadores".

Rospigliosi descalifica al PJ y propone reforma radical en sistema

Este domingo, el presidente del Congreso respondió al PJ, que se había pronunciado en contra de sus intentos de "amenaza e injerencia" tras la denuncia que Rospigliosi presentó contra una jueza por desacatar, presuntamente, la Ley de Lesa Humanidad.

Con evidente enojo, Rospigliosi descalificó el mensaje del máximo órgano de justicia, rechazó el "respaldo de la cúpula judicial" a dicha jueza y afirmó que el Poder Judicial "hace lo que le da la gana".

"La independencia de poderes significa que el Congreso aprueba leyes que el PJ aplica. Pero en este caso, el PJ se convierte en el único poder del Estado, hacen lo que les da la gana, no respetan la división de poderes y pisotean las leyes y la Constitución", denunció.

Según el legislador de Fuerza Popular, los actuales jueces se absuelven a ellos mismos en caso de que se les denuncie y, además, "sentencian a sus adversarios". Por ello, propuso una reforma radical.

"Hay que barrer el sistema judicial. No hay otra posibilidad. ¡Soluciones radicales!", propuso.

Asimismo, rechazó que los magistrados de la Tercera Sala Penal "no acaten la Ley 32107 de Lesa Humanidad" al, presuntamente, "permitir que las ONG con dinero del extranjero ataquen a las FF.AA. y la PNP".

Los jueces prevaricadores de la 3a. Sala penal que no acatan la ley 32107 de lesa humanidad y sentencian ilegalmente a militares que derrotaron al terrorismo, pueden actuar así porque TIENEN EL RESPALDO DE LA CÚPULA JUDICIAL. La juez que desacata la ley 32301 para permitir que... pic.twitter.com/hYgvhCECrY — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) February 1, 2026

¿Qué hechos derivaron en enfrentamiento entre Rospigliosi y PJ?

Recordemos que, hace pocos días, el titular interino del Parlamento presentó una denuncia ante la JNJ contra una jueza por no aplicar la ley sobre APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y ONG, acusándola de presunto prevaricato.

Ante ello, no solo la Asociación de Jueces (JUSDEM) se pronunció en contra, sino también la Corte Superior de Justicia, que rechazó tajantemente cualquier "intromisión, interferencia, amenaza o condicionamiento" a las decisiones judiciales, alegando que vulneran su independencia.

El máximo tribunal consideró que las intromisiones en las decisiones de los magistrados, ya sea tanto por parte de funcionarios del más alto nivel como de ciudadanos de a pie, implican la "destrucción del sistema de justicia" y perjudican a los peruanos.

"Inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo", señala el comunicado.

