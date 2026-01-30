PNP captura a banda criminal 'Dessa NG' en SMP: Era una peligrosa facción del Tren de Aragua

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un nuevo golpe a la delincuencia en el distrito de San Martín de Porres, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon a la banda criminal 'Los Dessa NG', una peligrosa facción del Tren de Aragua.

Cayeron 'Los Dessa NG' en San Martín de Porres

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, las fuerzas del orden lograron la captura de la red delictiva 'Los Dessa NG', que se dedicaba a la extorsión y sicariato en agravio de transportistas y comerciantes de los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

Gracias a acciones se seguimiento y de inteligencia, agentes de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (Beicce) se apersonaron hasta un inmueble ubicado en la avenida Las Malvas, cerca al mercado Los Jazmines del Naranjal.

En dicho recintoi las autoridades policiales logaron intervenir a cinco integrantes de esta red criminal. Cabe señalar que entre los capturados figuró un sujeto Ismel Sánchez Requena (26), alias "Malandro", el cual ya había sido detenido en un búnker, por lo fue expulsado del país en octubre del año pasado, sin embargo, retornó al Perú de manera irregular.

En el poder de estos tipos de nacionalidad venezolana se incautó municiones, tres dinamitas, dinero en efectivo y nueve celulares los cuales contenían imágenes de todos los actos criminales que cometían.

De igual manera, se encontró en su poder envoltorios de marihuana, tusi y clorhidrato de cocaína. Esto evidencíaría que 'Los Dessa NG' podrían estar inmiscuidos en el tráfico ilícito de drogas así como en otro tipo de delitos.

Todos los detenidos fueron derivados a la Dirincri

Cabe señalar que, tras su detención los cinco integrantes de la banda criminal 'Los Dessa NG', estos fueron derivados hasta la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En dicha sede policial se continuarán con las diligencias e investigaciones correspondientes de acuerdo a la ley. Esto se llevará a cabo con el Ministerio Público con el objetivo de determinar sus responsabilidades penales.

