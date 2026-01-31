Suspenden primera audiencia de 'El Monstruo' debido a problemas legales y técnicos en la Base Naval

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La primera audiencia contra Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', no se pudo llevar a cabo el reciente viernes 30 de enero debido a problemas legales y técnicos entre el Poder Judicial y la Base Naval, lugar en el que permanece recluido tras su extradición desde Paraguay.

No se realizó la primera audiencia de 'El Monstruo'

Esta comparecencia estaba programada para las 8 de la mañana en el que este criminal debía responder por los presuntos delitos de sicariato y extorsión, en el marco del caso 'Los Injertos del Cono Norte', el cual es considerado uno de los expedientes más sólidos que sustenta su responsabilidad como líder de esta organización criminal.

Si bien se comunicó que Moreno Hernández se conectaría a las 10 y 30 de la mañana, esto no ocurrió. No se llevó a cabo debido a la ausencia de un abogado defensor formalmente acreditado.

Al respecto, el fiscal adjunto provincial Leonardo Bufanti indicó que desde la formalización de la denuncia en junio de 2025, 'El Monstruo' no ha designado oficialmente a un letrado particular mediante procedimiento correspondiente.

Cabe señalar que, esta situación se contrasta con lo manifestado anteriormente, de manera desafiante, por el cabecilla criminal luego de su detención. "Yo no necesito defensa pública. Yo necesito mi abogado particular", afirmó. Sin embargo, el Ministerio Público notificó que no existe constancia escrita que valide esta representación.

Hay que recordar que, el pasado jueves 29 de enero, se apersonaron abogados a la Base Naval del Callao alegando ser su defensa legal, pero no se comunicaron con el interno ni validaron su designación judicial. Ello obligó a seleccionar un abogado público de emergencia, aunque no fue suficiente para la continuidad de la diligencia.

Otros problemas presentados en la Base Naval

Adicionalmente a la falta de un abogado, se sumaron fallas administrativas en la Base Naval del Callao, que desde las 8 de la mañana, hora de inicio de la audiencia, notificó que no contaba con conexión virtual que era necesaria para enlazar al interno con la audiencia judicial.

De igual manera, se señaló que la saturación de oficios habría ocasionado dicha situación por las múltiples investigaciones abiertas contra Erick Moreno Hernández.

Pese a que a las 10 y 30 de la mañana se realizaron intentos para regularizar la conexión, las restricciones del penal militar impidieron que se visualice o interactúe con los magistrados.

Finalmente, el Poder Judicial determinó que la audiencia contra 'El Monstruo' por el caso 'Los Injertos del Cono Norte' se reprograme para el próximo martes 3 de febrero.