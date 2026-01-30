Archivan investigación contra Dina Boluarte y exministros por presunta omisión de funciones en incendios forestales

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte y varios de sus entonces ministros, quienes eran investigados por el presunto delito de omisión de actos funcionales en relación a los incendios forestales de 2024, que dejaron más de 20 fallecidos en distintas regiones del país.

Según el pronunciamiento del Ministerio Público, la denuncia carece de sustento porque el Ejecutivo sí emitió los Decretos Supremos declarando el Estado de Emergencia frente a los siniestros. En ese sentido, la Fiscalía señaló que resulta "incongruente en términos lógicos y jurídicos" sostener que hubo un rehusamiento funcional.

Respecto a la figura de demora en actos funcionales, la Fiscalía precisó que para configurarse este delito se requiere un retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones, actuando necesariamente con dolo.

Sin embargo, en este caso no existe un plazo legal perentorio que obligue a emitir la declaratoria de emergencia en un tiempo determinado, por lo que la Fiscalía considera que no se puede atribuir responsabilidad penal a las autoridades investigadas.

"No existe negativa funcional"

El Ministerio Público concluyó además de que no existe negativa funcional acreditada. Según el pronunciamiento, la declaratoria de Estado de Emergencia depende de expedientes técnicos previos que justifiquen la medida, como los informes del INDECI.

En este caso, dichos expedientes no fueron elevados oportunamente al Ejecutivo, por lo que los ministros no estaban legalmente habilitados para suscribir la declaratoria antes de contar con ese sustento. La Fiscalía precisó que, una vez recibido el informe formal de INDECI, tanto la presidenta como los ministros procedieron de inmediato a emitir los decretos correspondientes.

Por ello, se descartó que hubiera una demora "ilegal" o un retraso doloso en el cumplimiento de funciones. El fallo señala que se trató del cumplimiento del procedimiento administrativo predeterminado por ley, y que no se configuró conducta de omisión, demora ni rehusamiento funcional.

Los ministros en la investigación

Entre los exministros incluidos en la investigación preliminar figuran:

Gustavo Lino Adrianzén Olaya (Premier)

(Premier) Ángel Manuel Manero Campos (Desarrollo Agrario y Riego)

(Desarrollo Agrario y Riego) Juan Carlos Castro (Ambiente)

(Ambiente) Walter Enrique Astudillo Chávez (Defensa)

(Defensa) César Henry Vásquez Sánchez (Salud)

(Salud) Además de otros ministros de Estado que resulten responsables.

Con esta decisión, la Fiscalía cierra el caso y descarta responsabilidad penal de Dina Boluarte y sus exministros en la gestión de los incendios forestales de 2024. El archivo se sustenta en que las autoridades actuaron conforme al procedimiento legal, tras contar con el sustento técnico exigido por INDECI.