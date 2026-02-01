Corte Suprema de Justicia rechaza amenazas e intromisiones en las decisiones del PJ: "Inaceptable"

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El PJ pone los puntos sobre las íes. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó tajantemente cualquier "intromisión, interferencia, amenaza o condicionamiento" a las decisiones judiciales, alegando que vulneran su independencia.

El pronunciamiento fue emitido por el órgano máximo del Poder Judicial este sábado, luego de diversos hechos como los recientes intentos del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de censurar o presionar a jueces sin respetar su propia competencia como congresista.

El máximo tribunal consideró que las intromisiones en las decisiones de los magistrados, ya sea tanto por parte de funcionarios del más alto nivel como de ciudadanos de a pie, implican la "destrucción del sistema de justicia" y perjudican a los peruanos.

"Inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo", señala el comunicado.

La Corte también condenó que estas acciones pretendan "exigir o utilizar el poder político para realizar conductas contrarias al orden democrático", coincidiendo con la reciente valoración y pronunciamiento de la Asociación de Jueces (JUSDEM).

La Corte también condenó que estas acciones pretendan "exigir o utilizar el poder político para realizar conductas contrarias al orden democrático", coincidiendo con la reciente valoración y pronunciamiento de la Asociación de Jueces (JUSDEM).

Ante esta situación, el órgano del PJ expresó su "máxima preocupación y firme rechazo" y recordó que solo la plena independencia del Poder Judicial "puede garantizar la protección integral de los derechos fundamentales y dignidad humana".

Por último, reafirmaron su propósito con el ejercicio de la función jurisdiccional que encomienda la Constitución y aseguraron que no se dejarán amedrentar ante estos intentos de amenaza contra la justicia.

"Sin rendirse ante intromisiones, amenazas, imputaciones infundadas, o agresiones alevosas que pretenden instrumentalizar el control político, disciplinario o punitivo; sin temor al sometimiento y con sujeción exclusiva al derecho", finalizaron.

JUSDEM acusa a Fernando Rospigliosi de interferir en la justicia

Esta misma semana, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) acusó a Fernando Rospigliosi, de interferir directamente en el sistema judicial mediante constantes "amenazas" con "fines intimidatorios" que constituirían un "debilitamiento progresivo de la independencia judicial".

El comunicado se emitió el pasado lunes por la tarde, tres días después de que el titular interino del Parlamento presente una denuncia ante la JNJ contra una jueza por no aplicar la ley sobre APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y ONG, acusándola de presunto prevaricato por desacatar la Ley 32301.

