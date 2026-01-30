Ciro Castillo Rojo: PJ anula la prisión preventiva en su contra y seguirá investigación en libertad

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anuló la prisión preventiva recaída sobre el exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, por presunta organización criminal y colusión agravada. Con este fallo, el médico de profesión seguirá la investigación en libertad y estará habilitado para ejercer funciones públicas en el GORE chalaco.

Regresará al GORE

La Corte Superior de Justicia del Callao resolvió eliminar la prisión preventiva de Castillo Rojo Salas y de César Edilberto Arango Huaringa, técnico en tesorería del GORE del primer puerto. Se declaró fundada en parte la apelación presentada por la defensa de la autoridad regional, quien actualmente se encuentra como no habido.

Se le ha impuesto la comparecencia con restricciones, además del impedimento de salida del país por un plazo de 24 meses. También deberá pagar una caución (fianza) establecida en 20 mil soles.

Resolución que anula la prisión preventiva de Ciro Castillo Rojo.

El documento señala las reglas de conducta que deberá cumplir, estando prohibido de salir de la localidad donde reside sin dar cuenta al juzgado (a la Provincial Constitucional del Callao). Deberá comparecer cada mes al registro biométrico para procesados y sentenciados de la Corte Superior del Callao.

Ciro Castillo Rojo tendrá 10 días para pagar la caución impuesta, además de no poder mantener comunicación con el resto de procesados. Tampoco podrá declarar a ningún medio de comunicación sobre el caso y de incumplir con lo señalado, la medida podrá ser revocada conforme a lo señalado en el artículo 287 inciso 3° del Código Procesal Penal.

Castillo Rojo no habido

En el marco de las investigaciones por el caso 'Los Socios del Callao', el Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP realizó un megaoperativo en diciembre del año pasado a 27 inmuebles en el primer puerto. De acuerdo al general Luis Lira, la autoridad regional se encontraba no habida desde hace varios días.

La tesis fiscal indicaba que el titular del GORE chalaco construyó un túnel en la sede de gobierno, que conducía desde su oficina hasta el estacionamiento, donde habría huido. Esto se expuso en la audiencia de prisión preventiva que se llevó a cabo el 31 de diciembre pasado.

Ciro Castillo Rojo podrá continuar la investigación en su contra en libertad, luego de que el Poder Judicial anulara la prisión preventiva de 24 meses que se impuso en su contra. Se establecieron unas reglas de conducta que deberá cumplir bajo apercibimiento de revocarse.