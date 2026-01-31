RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Huida en investigación

Interno de penal Ancón I fuga de hospital de Puente Piedra: Estaba condenado por secuestro

El INPE reportó que, la madrugada de este sábado 31 de enero, un recluso del penal Ancón I fugó de un centro médico de Puente Piedra, en el que se encontraba hospitalizado.

Interno de penal Ancón I fuga de hospital de Puente Piedra
Interno de penal Ancón I fuga de hospital de Puente Piedra (Foto: Composición Exitosa)

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Peniternciario (INPE) reportó que un reo del Penal Ancón I fugó de un centro médico de Puente Piedra, en el que permanecía hopsitalizado desde el pasado 2 de enero. 

Recluso fuga de hospital de Puente Piedra

La entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) emitió un comunicado este sábado, 31 de enero, en el que informó que aproximadamente a las 3 y 20 de la mañana el recluso identificado como Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía condena en el establecimiento Penitenciario Ancón I, fugó de un centro médico de Puente Piedra.

Este hecho se produjo cuando el reo se encontraba hopsitalizado en dicho establecimiento de salud, donde venía recibiendo atención médica desde el pasado 2 de enero.

Comunicado del INPE
Comunicado del INPE

Noticia en desarrollo...

