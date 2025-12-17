Gripe H3N2 en Cutervo: Minsa aclara situación de paciente que generó preocupación por nueva variante

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

El reporte de un nuevo caso de influenza A H3N2 en Cutervo (Cajamarca), generó preocupación entre vecinos y autoridades locales. El paciente reportado por la Dirección Sub Regional de Salud de Cutervo confirmaba un nuevo caso de la enfermedad en la provincia, encendiendo las alarmas en un contexto marcado por la circulación de los primeros casos de esta gripe.

El paciente se encuentra bajo seguimiento médico, mientras los centros de salud reforzaron la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención. La noticia se difundió pocos días después de que se reportaran dos contagios de la variante H3N2 subclado K en Lima, lo que llevó a pensar que Cajamarca podría estar enfrentando la misma situación.

La incertidumbre creció rápidamente. Vecinos expresaron temor por un posible brote de una variante más agresiva y las autoridades locales intensificaron la comunicación preventiva, recomendando acudir de inmediato al médico en caso de presentar síntomas como fiebre, tos persistente o dolor de garganta.

Paciente se encuentra bajo observación como parte de las labores preventivas.

Comunicado oficial

Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que el caso detectado en Cutervo corresponde a la variante estacional habitual de influenza A (H3N2), que circula desde hace varios años en el país y forma parte del comportamiento regular de las infecciones respiratorias. Es decir, no se trata del subclado K que motivó la reciente alerta epidemiológica nacional .

El Minsa precisó que la detección en provincias no representa un evento inusual y que el diagnóstico se encuentra dentro de los patrones esperados para esta época del año. El paciente está siendo atendido bajo protocolos clínicos vigentes y no se ha reportado un incremento significativo de hospitalizaciones.

📌#MinsaInforma | El Ministerio de Salud precisa que el caso anunciado por la Sub Región de Salud Cutervo, dependiente del Gobierno Regional de Cajamarca, corresponde a la influenza habitual A (H3N2) que circula desde hace años en el país y no al nuevo subclado K, motivo de la... pic.twitter.com/WKeGhV2ioX — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 18, 2025

Medidas de prevención

La Dirección de Salud de Cutervo exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y a informarse únicamente por canales oficiales. Recomendó continuar con la vacunación contra la influenza, especialmente en niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

También recordó la importancia de medidas básicas como el lavado frecuente de manos, el uso responsable de mascarilla y acudir al establecimiento de salud más cercano ante signos de alarma.

La aparición de casos en Lima y Cajamarca refuerza la hipótesis de que el virus ya circulaba silenciosamente en el país antes de su confirmación oficial. Según el Centro Nacional de Epidemiología, la detección del subclado K se dio gracias al fortalecimiento del monitoreo virológico, sin que hasta ahora se observe un impacto severo en los servicios hospitalarios.

El caso refleja cómo la detección de esta gripe puede generar alarma inmediata en la población. Aunque el Minsa descartó que se trate de la nueva variante, la situación evidencia la necesidad de mantener vigilancia constante y reforzar la prevención para garantizar tranquilidad ciudadana.