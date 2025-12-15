Delia Espinoza: Juez Torres Tasso suspende reposición de fiscal suspendida en obediencia al fallo del TC

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez constitucional Juan Torres Tasso acató el fallo en mayoría del Tribunal Constitucional y dispuso suspender el trámite del proceso de amparo de la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, contra la Junta Nacional de Justicia, así como la orden de reposición al cargo.

Pedido de inaplicación de Espinoza ignorado

Tras la resolución a favor por parte del TC hacia la medida cautelar impuesta por la JNJ, Delia Espinoza envió un documento al juez constitucional para que inaplique el fallo y se continúe su proceso, por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Sin embargo, el colegiado del Noveno Juzgado en la Constitución de Lima decidió obedecer la decisión del TC al considerar que es el "intérprete supremo de la Constitución", inclusive "por encima del Poder Judicial en control constitucional abstracto".

Por ello, el juez Torres Tasso, consideró que la demanda de Espinoza "se encuentra fuera del ámbito jurisdiccional" al haber el TC admitido la demanda competencial y otorgado la medida cautelar a la JNJ.

"Esta circunstancia pone en relieve per se, la imposibilidad de concurrir en forma copulativa los presupuestos procesales -de forma y fondo-, en la demanda de amparo objeto del presente proceso que se encuentra en trámite, poniendo en cuestión la competencia para su abordaje y decisión por esta judicatura", dice el documento.

Por ello, el juez Torres Tasso aceptó suspender el proceso de amparo de Delia Espinoza contra la JNJ, así como la orden de reincorporación como fiscal de la Nación "hasta que el Tribunal Constitucional emita la sentencia definitiva en el proceso competencial respectivo".

Espinoza pidió inaplicar fallo

Según un documento enviado al magistrado, Espinoza le pide que se haga un "control de convencionalidad", al considerar que la decisión en mayoría del TC viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por ello invoca al artículo 110° del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece una revisión de las decisiones judiciales y se escoja la que favorezca a la persona y sus derechos.

Espinoza sostiene que la medida cautelas del TC a favor de la JNJ resulta "manifiestamente inconvencional", pues comprometería de forma indebida las garantías fundamentales.

"Consecuentemente, inaplique a mi caso concreto tal sentido interpretativo del artículo 110° del NCPConst que adopta la decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional en el aludido fundamento 49° del ATC Cautelar, así como el propio ATC Cautelar, disponiendo que tanto el proceso principal como este incidente cautelar continúen su trámite", dice el documento.

Sin embargo, el juez constitucional Torres Tasso decidió aplicar el fallo del TC y suspender el proceso de Delia Espinoza contra la JNJ y la orden de reposición a la Fiscalía de la Nación.