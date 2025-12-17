Alejandra Baigorria revela que preparará su propia serie biográfica en Netflix

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida profesional y personal, y anunció que piensa lanzar su propia serie biográfica en Netflix, un proyecto que le permitirá mostrar su vida como nunca antes.

Alejandra Baigorria revela su serie biográfica

Durante una entrevista en el programa Arriba mi gente, Alejandra Baigorria explicó que la serie busca mostrar su "vida real", aquella que el público no conoce en su totalidad.

"Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%", expresó la empresaria.

Asimismo, la exchica reality señaló que la idea de desarrollar esta serie nace de la necesidad de contar su historia completa, desde sus inicios hasta la actualidad.

Según explicó, el 2025 ha estado lleno de oportunidades laborales y decisiones importantes, lo que la motivó a reflexionar sobre todo lo que ha logrado y los desafíos que ha superado.

Convocatoria abierta a directores

Alejandra Baigorria incluso hizo una convocatoria abierta a directores de cine interesados en producir su proyecto audiovisual. "Los convoco a ver quién es el primero que se le prende el foco", manifestó.

Además, no descartó que el proyecto llegue a plataformas internacionales como Netflix. "Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago", afirmó.

Ale Baigorria en nueva película de Bob Esponja

Además, la 'Gringa de Gamarra' reveló que debutó como actriz de doblaje en una película de Bob Esponja, trabajando con Paramount Pictures y la patente de Nickelodeon.

"Yo trabajo con Paramount Pictures, tengo la patente de Nickelodeon, de Bob Esponja y de los Pitufos... Mi personaje es una sirena disfrazada, en verdad es una piraña. Es pequeño, pero para mí significa mucho porque mi nombre sale ahí", detalló.

En otra entrevista, Alejandra Baigorria aseguró que este nuevo proyecto refleja su filosofía de siempre, trabajar duro y nunca conformarse.

Para los que esperan con ansias, Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados llega a Perú el 25 de diciembre, y podrán escuchar a Alejandra Baigorria en la película.

Alejandra Baigorria confirmó que su serie biográfica en Netflix será un reflejo de su vida real, y aseguró que está lista para mostrar al público su historia completa.