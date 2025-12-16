Betssy Chávez: Poder Judicial rechazó recusación de expremier para apartar al juez Juan Carlos Checkley

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial rechazó la recusación presentada por la defensa de la expremier Betssy Chávez, que buscaba apartar al juez supremo Juan Carlos Checkley del caso por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Descartan imparcialidad

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó la resolución emitida por el juez supremo provisional en la que rechaza de plano la recusación presentada para que el magistrado sea apartado del proceso penal por presunta falta de imparcialidad.

Según la resolución, se concluyó que los argumentos presentados por la defensa no acreditan una conducta parcial ni un interés indebido del juez en el proceso, pues las decisiones adoptadas previamente forman parte de sus atribuciones jurisdiccionales y no constituyen, por sí solas, causales validad de recusación contempladas por la ley.

Por ello, el magistrado continuará en el proceso que se sigue a Chávez Chino por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

El tribunal precisó que la imparcialidad se presume, salvo que existan hechos concretos y verificables que demuestren lo contrario, lo que no se acreditó en este caso vinculado a Betssy Chávez.

#LoÚltimo



La Corte Superior de Justicia rechazó la recusación de Betssy Chávez para apartar al juez supremo Juan Carlos Checkley



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/8EmFv3pDhY — Canal N (@canalN_) December 16, 2025

Argumentos de la defensa

Como se recuerda el pasado 26 de septiembre, la defensa de la expremier solicitó la inhibición del magistrado cuando este iba a evaluar el requerimiento fiscal para que se amplíen las reglas de conducta impuestas a Chávez en el proceso penal a fin de que no concurra a ninguna embajada, no se comunique con embajadores, ministros, presidentes, o cualquier político extranjero, así como con sus coimputados y testigos.

La defensa de Chávez Chino expresó sus dudas de la imparcialidad del juez recordando la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la que ordenó la excarcelación de su defendida, luego de que se anulara la resolución judicial que emitió dicho magistrado, el 28 de diciembre del 2024.

Sin embargo, el tribunal supremo determinó que no se encontraron suficientes elementos fácticos y objetivos que determinen la imparcialidad del magistrado recusado, por lo que se mantiene en el proceso.

Cabe señalar que, Betssy Chávez ya fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en primera instancia, a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión y se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Es así como el Poder Judicial rechazó completamente la recusación presentada por la defensa de Chávez Chino contra el juez supremo Juan Carlos Checkley por presunta parcialidad.