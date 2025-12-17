PNP captura a alias 'Coco': Presunto cabecilla de extorsionadores que amenazaban a comerciantes de Lima Norte

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a alias 'Coco', presunto cabecilla de la banda criminal denominada 'La Hermandad del Mal', que extorsionaba a comerciantes de Lima Norte.

Dos criminales intervenidos

El operativo fue llevado a cabo por la División de Investigación de Extorsiones, encabezada por el general PNP Víctor Revoredo, informó la intervención de dos personas integrantes de dos bandas criminales conocida como 'La Hermandad del Mal' y 'Los Centauros'.

Según la información policial, la primera banda criminal estaba dedicada a la extorsión a puestos de mercados. Ante las constantes amenazas de muerte, uno de los agraviados denunció el hecho.

Tras realizar la trazabilidad de los mensajes, se dio con el sujeto capturado el cual cuenta con un amplio prontuario criminal. Dentro de los mensajes extorsivos las principales víctimas eran comerciantes y empresarios de mercados del Cono Norte.

La PNP realiza el trabajo con el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) del Cono Norte para determinar los actos ilícitos cometidos por el criminal.

El segundo criminal capturado amenazaba a empresas de transportes informal. Con la investigación policial, se determinó que el criminal conducía un vehículo desde el cual realizaba marcaje en los terminales de los transportistas. El sujeto fue intervenido en inmediaciones de Plaza Norte.

Parte de los criminales intervenidos fueron identificados como Jorge Luis Calla Félix, entre otros detenidos que son parte de las dos organizaciones criminales mencionadas. Los dos sujetos inmersos en los delitos de extorsión a comerciantes y transportistas.

Víctor Revoredo tras ascenso: "Son procesos constitucionales"

Tras el ascenso de Víctor Revoredo como general de la PNP afirmó que su compromiso se fortalecerá tras su reciente ascenso y señaló que esas son atribuciones del presidente José Jerí.

"Nos ha otorgado ese reconocimiento pero nuestro compromiso se tiene que intensificar, a más grado, mucho más trabajo. Son procesos constitucionales que tiene el señor presidente de la República", indicó.

Señaló que ha sido una decisión tomada por el jefe de Estado tras un tras la captura de una organización criminal procesada y sentenciada. El hecho ocurrió en el 2006 tras un enfrentamiento armado.

Afirmó que continuará encabezando la División de Investigación de Extorsiones. "Vamos a continuar estas operaciones" con el fin de neutralizar el avance del crimen organizado.

La PNP capturó a dos presuntos criminales de las bandas 'La Hermandad del Mal' y 'Los Centauros' dedicadas a la extorsión en contra de comerciantes y transportistas informales.