RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Con gasolina

Poder Judicial dicta más de 29 años de prisión para sujeto que amenazó con quemar a su expareja

Haber amenazado a su expareja con quemarla le costó a Jesús Escalante 29 años y cuatro meses de prisión efectiva. Además, por concepto de reparación civil deberá pagarle una fuerte suma de dinero.

Prisión para sujeto que amenazó a su expareja con una galonera de gasolina.
Prisión para sujeto que amenazó a su expareja con una galonera de gasolina. (Difusión)

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 01/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Por haber amenazado a su expareja con quemarla, el Poder Judicial dictó una sentencia de más de 29 años contra un sujeto por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Feminicidio en Grado de Tentativa. El hecho ocurrió en setiembre del 2024, cuando el hombre irrumpió en el inmueble en donde convivían.

Sus hijos estaban presente

De acuerdo a la investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, (Tercer Despacho), el 27 de setiembre de hace dos años Jesús Escalante (37) ingresó al departamento con una galonera de gasolina.

Mientras ella descasaba en la habitación de su menor hija, el sentenciado de forma agresiva se metió y con jaloneos la llevó hasta su cuarto. Comenzó a esparcir el líquido inflamable que contenía el envase por el alrededor del espacio, sin importarle que sus vástagos de 10 y 16 años se encontraban también en el departamento.

El caso fue sustentado por el fiscal Julio Ángel Feliciano Loarte Pretell, presentando pruebas determinantes y contundentes que fueron determinantes para calificarlo como un delito de Feminicidio en Grado de Tentativa. Su argumento contó con la lectura de la declaración de la agraviada, a través de la Cámara Gesell

Penal Ancón I: Fiscalía inicia investigación contra dos agentes del INPE tras fuga de interno
Lee también

Penal Ancón I: Fiscalía inicia investigación contra dos agentes del INPE tras fuga de interno

La sentencia fue decretada por el Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Lima y confirme a conforme al requerimiento que solicitó el Ministerio Público, se dispuso el pago de la reparación civil de S/. 10 mil soles a favor de la víctima.

Presunto feminicida a preventiva

En Arequipa, la Segunda Fiscalía Provincial Penal consiguió que se ordenen nueve meses de prisión preventiva contra un hombre identificado como Enrique Roque. Se le investiga por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en agravio de una trabajadora de un restaurante en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Una cámara de seguridad del local y la declaración de la agraviada sirvieron a la fiscalía para conseguir esta medida. La evidencia videográfica demostró cómo el imputado echó gasolina sobre la fémina y se mostró amenazante con un fósforo en una de sus manos el pasado 26 de enero.

Corte Suprema de Justicia rechaza amenazas e intromisiones en las decisiones del PJ: "Inaceptable"
Lee también

Corte Suprema de Justicia rechaza amenazas e intromisiones en las decisiones del PJ: "Inaceptable"

Jesús Escalante, el sujeto que amenazó con prenderle fuego a su expareja, fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de prisión efectiva. El Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de Lima lo encontró culpable del delito de Feminicidio en Grado de Tentativa.

Temas relacionados 29 años Expareja feminicidio prisión sujeto

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA