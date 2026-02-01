Papa León XIV lanza contundente mensaje ante tensiones entre Cuba y Estados Unidos

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba atraviesan un momento crítico. La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que declara a la isla como "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional", ha intensificado la presión sobre La Habana.

La medida se enmarca en la decisión de Washington de bloquear el suministro de petróleo venezolano, tras la detención de Nicolás Maduro, lo que ha dejado a Cuba en una situación de extrema vulnerabilidad energética.

El impacto de estas disposiciones se siente en la vida cotidiana de los cubanos: apagones prolongados, dificultades en el transporte y limitaciones en hospitales y servicios básicos. La crisis económica y social se agrava, generando un clima de incertidumbre y malestar que preocupa a la comunidad internacional.

El mensaje del Papa

En este contexto, el Papa León XIV se pronunció desde el Palacio Apostólico tras el rezo del ángelus. El pontífice pidió a Cuba y Estados Unidos sostener un "diálogo sincero" que evite agravar las condiciones de la población cubana, producto de la presión ejercida desde Washington.

"He recibido con gran preocupación noticias de aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos, y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano".

Con tono solemne, aseguró que sigue con "gran preocupación" el aumento de tensiones y se unió al llamado de los obispos católicos cubanos, quienes ofrecieron su mediación para promover el entendimiento.

El Papa invocó además la protección de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, para asistir a los pobladores de la isla en este momento de crisis. Su mensaje busca abrir un espacio de reflexión y tender puentes en medio de un escenario marcado por la confrontación política y la escasez de recursos.

Apoyo de México y ayuda humanitaria

La crisis energética cubana no solo ha generado pronunciamientos religiosos, sino también gestos políticos en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba y dejó abierta la posibilidad de explorar mecanismos para suministrar combustible.

Aunque aclaró que no se ha discutido directamente con Estados Unidos el envío de petróleo, su postura refleja una política de solidaridad que contrasta con la estrategia de aislamiento impulsada por Washington.

El mensaje del Papa se suma a las voces que alertan sobre el riesgo de agravar el sufrimiento del pueblo cubano. Mientras Estados Unidos endurece su postura, la Iglesia y algunos gobiernos de la región insisten en la necesidad de diálogo y cooperación. La tensión entre pragmatismo político y principios humanitarios marca el rumbo de un conflicto que aún no encuentra salida.