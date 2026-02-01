El 'Duende Verde' sorprende en la Bombonera: Willem Dafoe aparece alentando a Boca Juniors

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Bombonera vivió un momento tan sorpresivo como inolvidable. Entre los cánticos y la pasión de los hinchas de Boca Juniors, apareció nada menos que Willem Dafoe, el actor estadounidense mundialmente conocido por interpretar al Duende Verde en la saga de Spiderman.

Su presencia en el estadio generó una ola de comentarios y memes en redes sociales, donde los fanáticos y, sobre todo hinchas, no tardaron en emocionarse con comentarios como: "El Duende es bostero".

El Duende Verde hincha del Boca

Dafoe fue captado por las cámaras mientras disfrutaba del partido y alentaba como un hincha más. Su gesto, tan natural y eufórico, desató la ovación de los presentes, quienes lo reconocieron al instante, haciéndose rápidamente tendencia. Para muchos, fue una escena surrealista: el villano de Marvel, convertido en hincha y protagonista de la pasión xeneize.

La visita del actor al estadio se suma a la lista de figuras internacionales que han quedado fascinadas con la mística de la Bombonera, considerada uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial.

Willem Daffoe en Argentina

La presencia de Dafoe en Buenos Aires no es casualidad. El actor se encuentra en el país para presentar la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki.

En este filme, Dafoe interpreta a Lucius Glanz, un hombre que administró durante tres décadas un icónico hotel en Viena y que enfrenta la venta del lugar a un desarrollador inmobiliario argentino. La trama combina humor y drama, explorando la pérdida de identidad y la resistencia frente al cambio.

La presentación oficial se realizó en el Museo Malba, donde Dafoe recibió una cálida bienvenida y hasta una camiseta de la Selección Argentina como obsequio. Su paso por la Bombonera fue, sin duda, el complemento perfecto para una visita que mezcla cine, cultura y fútbol.

#greengoblin #thesouffleur #willemdafoeedit ♬ sonido original - Patotecuenta @patotecuenta WILLEM DAFOE EN ARGENTINA, LE REGALE LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA 🙌 Willem Dafoe está en Argentina para presentar la película The Souffleur de @gastonsolnicki y en el evento lo@pude conocer y le regalé la camiseta de la selección Argentina 🇦🇷 Gracias @agenciaraquelflotta por la invitación. Gracias Willem, te amamos! @patotecuenta #willemdafoe

La aparición de Willem Dafoe en la Bombonera refleja cómo el fútbol argentino trasciende fronteras y se convierte en un imán para personalidades de todo el mundo. Al mismo tiempo, su participación en The Souffleur muestra la apertura del actor a proyectos fuera del circuito hollywoodense, reforzando el prestigio del cine independiente local.

El 'Duende Verde' dejó de lado la ficción para convertirse en hincha xeneize por una noche. Willem Dafoe sorprendió en la Bombonera alentando a Boca Juniors, mientras su visita a Argentina se enmarca en la promoción de The Souffleur, una película que une cine europeo y latinoamericano.