Tacna: Cadáver de un hombre en estado de descomposición fue encontrado en canal de riego

El hallazgo de un cadáver ha causado conmoción entre los habitantes del centro poblado Augusto B. Leguía en la región Tacna. Algunos habitantes encontraron el cuerpo de un hombre en estado de descomposición y que no ha podido ser identificado, dentro de un canal de riego.

Investigación en curso

De acuerdo a las primeras versiones, el occiso fue hallado en horas de la mañana dentro del canal de irrigación del fundo Vilcamacho. Por su apariencia física, la víctima mortal sería un varón de unos 40 años de edad, razón que comenzó a investigar los efectivos de la Policía Nacional que llegaron hasta la escena.

En compañía de peritos de criminalística y agentes del área de homicidios procedieron a encordonar la zona para comenzar con las diligencias preliminares. Las mismas se desarrollaron con la llegada del fiscal de turno Juan Ticona Málaga, quien dispuso el traslado del cuerpo para los exámenes forenses.

Efectivo de la División de Homicidios en el lugar de los hechos.

No se descarta que el hombre haya sido asesinado en otro lugar y luego arrojado al canal, debido a que se ha encontrado una herida en su cabeza. También se baraja que se trate de un hecho fortuito y que haya sufrido un golpe letal que le provocó la muerte y la caída al punto donde se le encontró.

Un vecino y agricultor, fue quien hizo el hallazgo y posteriormente dio aviso a las autoridades, mientras realizaba labores agrícolas. Se presume que tendría entre siete y 10 días muerto por el avanzado estado de putrefacción que evidenció al momento de ser recuperado.

Agricultores frustraron robo en Tacna

Durante la noche del miércoles 27 de enero y en la madrugada posterior, un grupo de presuntos ladrones de cochinilla fueron capturados por trabajadores de un fundo agrícola en la asociación Tierra Prometida, en el distrito de La Yarada-Los Palos. Atados al asta de una bandera, intentaron lincharlos hasta que llegaron efectivos de la PNP.

No obstante, descargaron su ira con los vehículos donde habrían llegado, prendiéndole fuego a los dos automóviles hasta dejarlos inutilizables. Dentro de los cinco detenidos había un menor de edad de 17 años y se supo por versión de los agricultores que dos sujetos lograron escapar.

