Anciana de 90 años perdió la vida junto a sus dos hijos en un incendio dentro de su departamento

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio, aparentemente fortuito, acabó con la vida de tres personas durante la madrugada del 2 de enero. En el departamento donde ocurrió el siniestro vivía una anciana de 90 años y junto a sus hijos, quedaron todos atrapados por las llamas sin poder salir o ser rescatados a tiempo.

En distintas habitaciones

Las víctimas de este lamentable hecho ocurrido en Carabanchel, al suroeste de Madrid, en España, fueron identificadas como Carmen (90), Agustín (66) y Mari Carmen (56). El fuego se habría originado de forma fortuita, dejando sin escape a la nonagenaria en una habitación y a los dos hermanos en un baño.

El incendio ocurrió en el tercer piso de uno de los bloques de departamentos de la calle Moreno, a pocos metros de la comisaría de la Policía Nacional del distrito. La urbanización donde ocurrió el lamentable hecho fue construida hace unos 20 años y ahí reside un centenar de personas, según contaron lugareños a la Agencia EFE.

Incendio en vivienda. #Carabanchel.



A la llegada de @BomberosMad el fuego rompe por fachada y la vivienda está inundada de humo y con mucha temperatura. Durante la extinción, encuentran los cuerpos sin vida de 3 personas.@SAMUR_PC confirma los fallecimientos.



📍C/ Moreno. pic.twitter.com/e39aEytwBf — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 2, 2026

Vecinos aseguraron que la mujer de 90 años vivía con su hijo que tenía alguna discapacidad, la cual no ha sido confirmada por las autoridades. Por su parte, la otra víctima había llegado de visita por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, sin prever el fatídico desenlace.

Las primeras investigaciones de los bomberos y la policía notaron que la vivienda tenía todas las ventanas cerradas y una puerta acorazada que costó abrir. Al ingresar, encontrar a la nonagenaria sola en un cuarto, mientras que los hermanos estaban abrazados en el baño. todos sin vida.

Delegado de Madrid dio detalles

Tras el siniestro, llegó hasta la escena el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, dando detalles de lo ocurrido la madrugada del 2 de enero. Agradeció a los servicios de seguridad y emergencia por el esfuerzo, a pesar de que no lograron rescatar a la familia.

"Ha sido una noche trágica en Madrid, en este bloque de Carabanchel se ha producido un incendio que se está investigando qué lo ha podido causar, pero que ha tenido unas consecuencias terribles. Una madre y sus hijos que no han podido escapar del fuego que se ha ocasionado en la vivienda", expresó la autoridad madrileña.

En España, se registró un incendio en un departamento en Carabanchel, comunidad autónoma de Madrid. Una anciana de 90 años perdió la vida junto a sus dos hijos, luego de no poder escapar del fuego que habría iniciado de forma fortuita.