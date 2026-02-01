Rusia reanuda su ofensiva: Ataque al sudeste de Ucrania deja un saldo de 15 mineros fallecidos

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A pesar de acordar una tregua energética, Rusia ha confirmó el fin de la medida y ha vuelto a desplegar su arsenal sobre Ucrania. Con un bombardeo a posiciones en el sudeste del país atacado, ha dejado un total de 15 mineros fallecidos, de acuerdo a un comunicado que difundió la empresa para la que operaban.

También se registraron heridos

La ofensiva del Kremlin ha ocurrido en ciudad industrial de Dnipro, donde además de las 15 personas fallecidas, se han reportado 16 heridos. El ataque se dio luego de que se cumpliera el plazo que Vladimir Putin estableció para no agredir y a días de la reanudación de la mesa de negociación programada para el miércoles 4 y jueves 7 de febrero.

"Un ataque terrorista a gran escala en las minas de DTEK en la región de Dnipropetrovsk. El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de la empresa que transportaba mineros desde la empresa luego de un turno laboral en la región", indica el primer comunicado de la empresa afectada a través de Telegram.

La compañía lamentó el hecho y aseguró que prestará atención a las parientes de los deudos y de quienes resultaron agraviados. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos y heridos. Se prestará ayuda a todas las familias de los fallecidos y afectados", cierra el pronunciamiento.

Como se recuerda, el presidente de Rusia aceptó no atacar por unos días, haciendo caso a un pedido del mismo Donald Trump. El acuerdo, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicado el pasado 30 de enero, contemplaba una semana sin ofensivas en instalaciones ofensivas hasta el 1 de este mes.

Negociaciones por reanudarse

De no haber un cambio de planes tras este ataque, las negociaciones trilaterales continuarán en Abu Dabi este miércoles. Así lo confirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien anunció el cambio de fecha a pesar de que en un primer momento se pactó para este domingo.

Hasta el momento, el principal punto de desacuerdo entre ambas partes es el territorial, debido a que el Kremlin ha logrado avanzar y ocupar un 20 %. Esto ha provocado un desacuerdo y la razón por la que las conversaciones no han prosperado.

