Universitario inició la defensa del tricampeonato con triunfo sobre ADT en el Monumental

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El actual campeón de la Liga1 tuvo su debut en el Torneo Apertura y ante su gente en el estadio Monumental con un resultado positivo. A pesar de tener un primer tiempo complicado, Universitario de Deportes se impuso por 2 a 0 a ADT de Tarma e inició con buen pie la defensa del tricampeonato.

Goles en el complemento

Con el debut oficial del estratega español al mando de los cremas, la oncena no varió demasiado a lo visto en los últimos años, salvo por la presencia de Diego Romero en el arco y de Caín Fara en la zaga. En la defensa tampoco estuvo Williams Riveros que acarreaba suspensión del 2025 y Matías Di Benedetto por falta de documentos.

Edison Flores tuvo una de las primeras situaciones claras, con un remate que se marchó fuera por mucho efecto. Luego, Alex Valera puso a prueba al meta Juan Valencia con un remate frontal y así, varios intentos no fueron efectivos y se marcharon fuera, dejando un empate a cero al término del primer tiempo.

No pasó mucho en el complemento para que el conjunto local imponga orden y a los 55 minutos Valera sacó a relucir sus credenciales, al conectar de cabeza un tiro de esquina. Casi de inmediato, Martín Pérez Guedes amplió la cuenta, también con un cabezazo que prácticamente liquidó el encuentro.

Fara pudo estrenarse con gol, pero el palo impidió que su testarazo se sume al marcador. Finalmente, la clara diferencia en resto físico impidió que el cuadro tarmeño represente un peligro y con ello, los merengues lograron su primer triunfo oficial de la temporada.

Calendario de Universitario

Por la segunda fecha del Torneo Apertura, el actual campeón del fútbol peruano visitará el estadio Garcilaso de la Vega para medirse ante Cusco FC el próximo sábado. El elenco de la 'ciudad imperial' no tuvo un buen comienzo y cayó por la mínima diferencia ante Alianza Atlético en el calor de Sullana.

En la tercera jornada los pupilos de Javier Rabanal volverán a su feudo para enfrentar el viernes 13 de este mes a Cienciano, que arrancó el certamen con una caída por 2 a 0 ante Melgar de Arequipa.

Con goles de Alex Valera y Martín Pérez Guedes, Universitario inició el Torneo Apertura de la Liga1 con triunfo sobre ADT de Tarma en el estadio Monumental. El cuadro crema continuará la defensa de su tricampeonato el próximo sábado de visita ante Cusco FC.