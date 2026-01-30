Agustín Lozano responde a Renato Tapia tras sus polémicas declaraciones contra la FPF

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras las polémicas declaraciones de Renato Tapia sobre la FPF y la forma en que se manejan los procesos internos de la federación, Agustín Lozano decidió pronunciarse. El presidente de la federación reafirmó que respeta al futbolista y espera que priorice a la selección peruana.

Lozano se pronuncia sobre Tapia

Después de la presentación de Mano Menezes como nuevo director técnico de la selección, Agustín Lozano fue consultado sobre las recientes críticas de Tapia. El presidente de la FPF aseguró que respeta la carrera y trayectoria del volante nacional, y manifestó su deseo de que vuelva a la Bicolor:

"Yo le tengo un gran respeto a Renato como un gran jugador, como a todos los jugadores, y yo solamente tengo la confianza de que Renato esté en la selección", afirmó Agustín Lozano, dejando en claro que la puerta sigue abierta para el 'Capitán del futuro'.

Agustín Lozano sobre Renato Tapia: "El profe Mano y yo no hemos hablado de jugadores".



"RENATO TAPIA VA A TENER QUE PRIORIZAR LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN".



Lozano también comentó que aún no ha discutido con Mano Menezes sobre convocatorias específicas, pero confía en que Renato Tapia será considerado debido a su calidad y compromiso con la camiseta peruana:

"Yo estoy seguro de que, con la calidad de jugador que él es, el 'profe' lo va a tener en cuenta, lo va a tener que convocar. Y estoy plenamente convencido de que, más allá de todo lo que puede haber dicho Renato, primero es la selección y él va a tener que priorizar la camiseta, va a tener que priorizar los colores de su selección".

¿Qué dijo Renato Tapia sobre la FPF?

Renato Tapia había encendido el debate días atrás en el programa Doble Punta, al cuestionar la gestión de la FPF y la forma en que se comunican sus decisiones:

"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales", dijo el volante del Al-Wasl.

Y añadió: "Mucha gente en la FPF me ha llamado porque está insegura con su trabajo, dicen que no la pasan bien. Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal. Eso ha estado pasando".

Finalmente, Renato Tapia dijo sentirse "cansado y frustrado" por todo lo que pasa y dejó entrever que podría dar un paso al costado en la selección.

"Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única forma de que pueda haber un cambio", aseguró.

Así, tras las declaraciones de Renato Tapia, Agustín Lozano reafirma que la selección peruana sigue abierta a todos los jugadores, destacando la importancia de la unidad y la prioridad de los colores nacionales sobre cualquier conflicto mediático o personal.