Milagros Jáuregui: Fiscalía realizó visita inopinada a "La Casa del Padre" tras denuncias por exposición de menores

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla intervino el refugio privado La Casa del Padre, fundado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, en medio de la polémica por la presunta exposición pública de menores víctimas de violencia sexual.

La diligencia se realizó este miércoles 12 de febrero y tuvo como objetivo constatar si el centro cumple con sus obligaciones legales de proteger la identidad y privacidad de las adolescentes albergadas en el lugar.

El operativo, liderado por el fiscal Genaro Solís Quispe, verificó que el refugio alberga actualmente a 29 adolescentes y siete bebés. El equipo fiscal revisó protocolos internos y realizó consultas generales a algunas de las residentes, en el marco de una investigación preliminar por presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Familia de Lima Este efectuó una visita inopinada en el Centro de Acogida Residencial (CAR) 'La casa del padre', ubicado en Cieneguilla, con el objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones legales con la protección de la identidad, dignidad,... pic.twitter.com/dbPaHT5ATE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 12, 2026

Indignación ante el albergue

La intervención ocurre tras la difusión de imágenes en redes sociales donde se mostraba a menores en actividades del refugio, como coros y presentaciones públicas, lo que fue criticado como una forma de revictimización.

Diversos colectivos y parlamentarios denunciaron que estas prácticas vulneraban la confidencialidad y dignidad de las adolescentes, algunas de ellas víctimas de violación y, según alegan, presuntamente forzadas a continuar con embarazos, impidiéndoles acceder a otros métodos como el aborto terapéutico.

Aunque Jáuregui ya no figura legalmente como titular del refugio, su vínculo con la institución es innegable: se ha dado cuenta de la existencia de fotografías del centro en sus redes sociales y su familia integra el consejo directivo. La congresista enfrenta además una denuncia penal por lesiones graves y exposición de personas al peligro.

Reacciones institucionales

Tras la intervención de la Fiscalía, se dio conocimiento de un anuncio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que dispuso el traslado progresivo de las residentes hacia otros centros especializados.

#Comunicado | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa: pic.twitter.com/yPoSZmCfDX — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 12, 2026

La visita del Ministerio Público marca un paso clave en la investigación, pues busca determinar si existió una contravención administrativa o penal en el manejo del refugio. El caso de La Casa del Padre se ha convertido en un símbolo del debate sobre la protección de menores y la responsabilidad institucional frente a convicciones ideológicas.

Mientras el albergue mantiene silencio y ha restringido sus redes sociales, la Fiscalía reafirmó su compromiso de garantizar que la confidencialidad y dignidad de las adolescentes no sean vulneradas en beneficio de intereses políticos o religiosos.