Kelly Portalatino enviará carta notarial a médica que la increpó en Arequipa: "Me ha dicho corrupta, no lo voy a permitir"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Perú Libre y candidata al Senado, Kelly Portalatino, anunció que enviará una carta notarial a la médica que la increpó durante su visita al hospital Goyeneche en Arequipa. El incidente, ocurrido este 12 de febrero, generó un fuerte cruce de palabras entre la parlamentaria y una nefróloga que la acusó de acudir con fines electorales y la tildó de "corrupta".

En diálogo con Exitosa, Portalatino calificó lo sucedido como un "show mediático" y señaló que su presencia en el lugar obedecía a fines estrictamente relacionados a su labor de fiscalización como parlamentaria.

"Lo que ha mencionado la colega nefróloga es rechazar; es la subestimación y la humillación a un médico general, porque de frente ha dicho: 'usted es médico general, no es especialista'. En ningún momento he ido como médico general, yo estoy cumpliendo mis funciones como congresista de la República", señaló.

La parlamentaria lamentó que el altercado se haya producido entre colegas de profesión, calificando las expresiones de la médica como "discriminadoras" y "humillantes" contra los propios profesionales del rubro.

"Lamentablemente, siendo colega, está discriminando a los médicos generales. Ha generado una conmoción y un show mediático", expresó.

Portalatino también recordó su experiencia en gestión pública y en el sector salud, defendiendo su paso como ministra y profesional general en la dirección de centros y redes de salud.

"He sido directora de una red de salud de Áncash, parte médico asistencial dentro de un hospital y ministra de Salud. Tengo la experiencia de recorrer hospitales y de enfrentar críticas, pero no puedo permitir difamaciones", afirmó.

🎯Incómodo momento para Kelly Portalatino en Arequipa.



La congresista fue recibida con rechazo en el Hospital Goyeneche. Una doctora cuestionó su gestión cara a cara y los pacientes criticaron la visita, calificándola de "inútil" ante la crisis que atraviesa el hospital.... pic.twitter.com/WQCUT7gbUx — El DARDO - Noticias (@dardo_noticias) February 12, 2026

La acción legal

La congresista fue enfática al anunciar que tomará fuertes medidas contra la profesional con la que tuvo el impase, asegurando que esta la habría difamado. Sin embargo, consultada sobre el motivo, Portalatino respondió que fue por haberle dicho "corrupta".

"Lamentablemente de eso vamos a tomar acción. Le voy a dar una carta notarial, porque ella tiene que pedir disculpa porque me ha difamado. Me ha dicho corrupta, no lo voy a permitir porque no hay esas evidencias en las que ella demuestre que yo soy corrupta. Ella va a tener que darme esas explicaciones".

Ante la duda que generó el querer recurrir a una carta notarial por dicho motivo y expresión, Portalatino se defendió asegurando que no estaría usando su poder para amedrentar contra la nefróloga, sino que apelará al uso de su derecho a defenderse.

"Yo no estoy amedrentando, estoy haciendo uso de mi defensa. Cuando a ti te difaman o mellan tu imagen como profesional, tienes que actuar. Yo no voy a permitir que ningún ciudadano peruano genere esa difamación".

El episodio refleja la tensión entre el personal de salud y la clase política en medio de la crisis hospitalaria. La decisión de Portalatino de judicializar el caso añade un matiz político y mediático, mientras que el respaldo de su bancada busca blindarla frente a las críticas. El altercado se convierte en un símbolo de la distancia entre las demandas ciudadanas y las respuestas parlamentarias.