Magaly sorprendida por el embarazo de Isabella Ladera y Hugo García: "Pensé que era un amor temporal"

Magaly no pudo evitar opinar sobre el reciente anuncio de embarazo de Isabella Ladera y Hugo García. La conductora se mostró muy sorprendida con la noticia y hasta dejó entrever que ambos habrían sido muy responsables al decidir tener un hijo cuando apenas llevan unos meses de relación.

Recordemos que hace unas horas los influencers anunciaron, mediante sus redes sociales, que se convertirán en padres próximamente. Ambos se conocieron aproximadamente en junio del año pasado y, desde entonces, hubo rumores de romance que finalmente se confirmaron en noviembre.

¿Qué dijo Magaly sobre el embarazo de Hugo e Isabella?

La conductora de Magaly TV, la firme empezó a hablar del tema con extrañeza, indicando que: "Yo pensé que eso era un amor temporal. Que ella estaba tratando de olvidar a Beele con este chico muy guapo, el ex de Alessia Rovegno", dijo.

Magaly señaló que no pensaba que el romance iba tan en serio como para que terminaran embarazados, ya que poco antes de conocerse ambos tuvieron rupturas muy polémicas: Hugo con Alessia Rovegno, mientras que Isabella terminó con Beele.

"Pensé que cada uno estaba tratando de olvidar a su ex, pero, sin embargo, se lo estaban tomando muy en serio o con demasiada irresponsabilidad. Yo creo que debe tener unos cinco o seis meses; o sea, en septiembre ya estaba embarazada y el romance empezó ese mismo mes", agregó.

La periodista también se mostró sorprendida por el anuncio de embarazo, debido a que poco antes de oficializar con Hugo, Isabella había sido captada cenando con un famoso futbolista. Sin embargo, descartó mayores especulaciones y resaltó que ella ha formado una gran comunidad en Estados Unidos y ya tiene su propio departamento, un spa y varios negocios en Miami.

El embarazo de Isabella y Hugo

. Hugo García e Isabella Ladera recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartir la felicidad que sienten porque muy pronto se convertirán en padres. En esta publicación, se le observa ambos mirándose fijamente, en símbolo de amor, y a la joven venezolana sosteniendo en manos la ecografía que confirma su embarazo.

Junto a esta instantánea compartieron unas cortas, pero emotivas palabras que reflejan el ameno momento que atraviesa su romance. "Mitad tuya, mitad mía. Nuestro", se lee en la descripción del post.

Es así que, Magaly Medina dejó clara su sorpresa ante el embarazo de Isabella Ladera y Hugo García, cuestionando la rapidez de su romance y sugiriendo falta de responsabilidad. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre su relación y dejaron abierta la polémica en el mundo del espectáculo peruano actual mediático local.