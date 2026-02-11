Explosión de embarcación en Iquitos: Fiscalía Ambiental investiga presunta contaminación

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, en Loreto, inició una investigación preliminar por presunta contaminación ambiental a raíz del feroz incendio provocado por la explosión de una embarcación que trasladaba combustible.

Fiscales realizaron diligencia

De acuerdo a lo informado en el medio oficial del Estado, dicha investigación se encuentra a cargo del fiscal provincial Marvin Loja Arévalo y la fiscal adjunta provincial Selva Panduro Acosta. Al respecto, se conoció que esta medida se tomó luego de la asistencia de las autoridades hacia el puerto SEA, lugar donde la noche del lunes 9 de febrero se registró un fatal incendio.

En tal sentido, los mencionados fiscales encabezaron la diligencia fiscal realizada el martes 10 de febrero. Ya en la zona, participaron fiscales de la FEMA Maynas junto a personal de la Unidpma Loreto, OEFA, Autoridad Local del Agua y Dicapi.

Es así como, la Autoridad Local del Agua efectuó la toma de muestras de agua en tres puntos del área afectada para determinar la presencia de agentes contaminantes, en el marco de una presunta comisión del delito de contaminación ambiental, previsto en el artículo 304 del Código Penal.

Medidas para evitar expansión de contaminante

Cabe mencionar que, durante la diligencia se constató la presencia de iridiscencia de combustible en la superficie del río Itaya (donde se produjo el incendio de las embarcaciones), indicio de una posible dispersión de hidrocarburos, motivo por el cual se instalaron barreras de contención industrial para evitar la expansión del contaminante y mitigar el impacto ambiental.

Según se conoció, el Ministerio Público verificará si las embarcaciones contaban con las autorizaciones correspondientes y si el puerto cumplía con las condiciones administrativas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Hermanos se encuentran desaparecidos

La tragedia tiene como protagonistas a los hermanos Francisco Silva Saavedra (48) y Alex Silva Saavedra (54), quienes se encuentran desaparecidos luego de haberse arrojado al agua en un desesperado intento por escapar de las fuertes llamas. Hasta el momento, su paradero sigue siendo un misterio.

Al respecto, se conoció que los familiares de los desaparecidos han optado por no recibir apoyo de la prensa, señalando que asumirán la búsqueda con sus propios medios.

En conclusión, la fuerte explosión de una embarcación en Iquitos, que dejó 12 heridos y afectó a seis embarcaciones vinculadas al transporte de combustible, será investigada por parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas.