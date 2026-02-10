JNJ investiga a juez Concepción Carhuancho por apelación en caso Castañeda

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en el trámite de una apelación presentada por Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte.

El caso está relacionado con el proceso denominado 'Los Waykis en la Sombra'. Castañeda buscaba dejar sin efecto la prisión preventiva de 24 meses que se le impuso dentro de esta investigación.

📑 La @JNJPeru abrió investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho, en su actuación como magistrado del @Poder_Judicial_, por presuntas irregularidades en la tramitación de un incidente de apelación. https://t.co/bDIXZuh6Gp — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) February 10, 2026

Decisión tras fallo del TC

La medida de la JNJ se produce luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara revisar la actuación del magistrado en este proceso. El máximo intérprete de la Constitución declaró fundado el habeas corpus presentado por Castañeda, quien cuestionó la demora en la tramitación de su recurso.

En su demanda presentada al TC, Castañeda cuestionó la demora del magistrado para atender el recurso de apelación contra la prisión preventiva y elevar el expediente a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.

El TC determinó que se vulneraron los derechos a la doble instancia y a la defensa, puesto que, según el fallo, no se respetaron los plazos establecidos para tramitar la impugnación que restringía la libertad personal de Castañeda.

Tras esta decisión, la JNJ consideró que los hechos descritos ameritaban el inicio de una pesquisa, con el fin de evaluar si la actuación del juez se ajustó a los deberes funcionales, principios procesales y estándares de conducta exigidos a los magistrados.

Evaluación disciplinaria

La investigación preliminar no implica una sanción inmediata, pero sí abre la puerta a una revisión más profunda del comportamiento del juez en este caso. La JNJ deberá determinar si existió responsabilidad funcional en la demora señalada por el Tribunal Constitucional.

El caso ha generado atención pública debido a que Castañeda fue vinculado a Nicanor Boluarte y su nombre apareció en la investigación fiscal conocida como 'Los Waykis en la Sombra', que involucra presuntos actos irregulares en el entorno del poder.

Un mensaje sobre los plazos judiciales

Más allá de las responsabilidades individuales, este episodio vuelve a poner en debate la importancia de respetar los plazos en los procesos judiciales, especialmente cuando se trata de medidas que afectan la libertad personal. La rapidez y el cumplimiento de las normas son claves para garantizar un debido proceso.

La decisión del TC y la reacción de la JNJ envían una señal sobre el control que existe dentro del propio sistema de justicia. El resultado de la investigación será clave para conocer si hubo una falta concreta o si la actuación del magistrado se mantuvo dentro del marco legal.