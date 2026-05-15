PJ ordena a la Junta Nacional de Justicia reponer al exconsejero Rafael Ruiz Hidalgo

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial emitió una resolución que obliga a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a restituir en el cargo al exconsejero Rafael Ruiz Hidalgo en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La orden fue dictada por el juez Juan Núñez Matos, quien aceptó el pedido de actuación inmediata de la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda del exmiembro de la Junta.

PJ ordena reposición de Rafael Ruiz Hidalgo

La resolución, difundida por el portal Lima Times, dispone la suspensión de los efectos de las resoluciones emitidas por la JNJ mediante las cuales se declaró la vacancia de Ruíz Hidalgo y se rechazó su pedido de reconsideración.

El documento advierte que, de no cumplirse con la reposición en el plazo fijado, se harán efectivas medidas coercitivas contempladas en el Código Procesal Constitucional, incluyendo una denuncia por desobediencia a la autoridad.

"Cumpla la Junta Nacional de Justicia con reponer a don Rafael Manuel Ruíz Hidalgo en el cargo de miembro titular de dicha entidad, en el plazo de cinco días; bajo apercibimiento de hacerse efectiva las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 numeral 1) del Código Procesal Constitucional (denuncia por desobediencia a la autoridad)", se lee en el texto.

¿Por qué Rafael Ruiz Hidalgo fue vacado?

Como se recuerda, Ruiz Hidalgo fue vacado del cargo de miembro titular de la JNJ tras determinarse que no había declarado una sentencia condenatoria por prevaricato. Semanas atrás, sin embargo, el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró nulas las resoluciones que lo destituyeron, al considerar que los consejeros de la JNJ habían ejercido facultades propias de un juez penal, lo que habría vulnerado sus derechos.

Aunque ese fallo solo debería ejecutarse una vez confirmado en segunda instancia, el Código Procesal Constitucional permite su ejecución provisional cuando la medida es proporcional y reversible.

El juez Núñez Matos consideró que ambas condiciones se cumplen en este caso: si la sentencia fuera revocada en segunda instancia, las resoluciones de vacancia de la JNJ recuperarían plena vigencia. Mientras tanto, la proporcionalidad se sustenta en que el cargo de Ruíz Hidalgo no fue cubierto mediante concurso público, sino asumido por el primer suplente, Cayo Galindo.

En el caso de no suspenderse la vacancia de Rafael Ruiz, la resolución indica que el Tribunal Constitucional debería ser la última instancia que observe la resolución y en el tiempo que transcurra ello, podría concluir el tiempo en fue designado como miembro titular de la Junta.