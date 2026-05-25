Día Mundial de la Tiroides: ¿Cómo RECONOCER los signos de alerta y cuándo ACUDIR al médico?

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha que busca crear conciencia sobre las enfermedades relacionadas con esta glándula esencial en el funcionamiento del cuerpo y la importancia de reconocer sus síntomas a tiempo para acudir al médico y tener un diagnóstico acertado.

¿Cuál es la función de la tiroides?

Pese a que gran parte de la población desconoce su función, la tiroides cumple un papel importante en el organismo, ya que es la glándula encargada de regular el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y los niveles de energía. Aspectos realmente trascendentales en la vida cotidiana de una persona.

La tiroides está ubicada en la parte frontal del cuello y produce hormonas esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Cuando trabaja más lento o más rápido de lo normal, pueden aparecer trastornos como las dos condiciones relacionadas con un desequilibrio en la glándula, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, estos diagnósticos suelen confundirse con estrés, ansiedad o cansancio cotidiano de la rutina.

Cansancio extremo, caída de cabello, cambios inexplicables de peso o, incluso, depresión pueden ser señales de que un órgano diminuto no funciona como debería. #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial de la Tiroides > https://t.co/jrE7fcQNlY

Infografía de @UniversuMuseo 👇. pic.twitter.com/NupDIgZoaB — UNAM (@UNAM_MX) May 25, 2026

¿Cuáles son los principales signos de alerta?

Una de las enfermedades más recurrentes es el hipotiroidismo, que ocurre cuando la glándula produce menos hormonas de las necesarias. Entre los síntomas más comunes que alertan los especialistas de la UNAM en México, se encuentran el cansancio constante, aumento de peso, caída del cabello, piel seca, sensibilidad al frío, depresión y problemas de memoria.

Por otro lado, el hipertiroidismo aparece cuando la tiroides trabaja en exceso. En estos casos, las personas pueden experimentar pérdida rápida de peso sin realizar cambios en su alimentación, sudoración excesiva, ansiedad, insomnio, temblores, palpitaciones y sensibilidad al calor.

¿Quiénes deben realizarse controles?

Las mujeres mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares y quienes presentan síntomas persistentes son consideradas población de riesgo. Incluso, expertos recomiendan acudir al médico si el paciente presenta cambios en el peso, el sueño o el estado de ánimo aparecen sin ninguna razón aparente.

Para que se pueda tener un diagnóstico, es necesario realizarse un análisis de sangre y evaluación médica especializada. Detectar a tiempo los problemas de la tiroides permite iniciar tratamientos oportunos y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes que toman medicación de por vida.

En el Día Mundial de la Tiroides, especialistas recuerdan la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y no minimizar síntomas que podrían estar relacionados con esta glándula fundamental para la salud.