PJ condena a 15 años de prisión a excandidato por la vicepresidencia por masacre de campesinos en Ayacucho

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 15 años de prisión contra Jorge Carcovich, ex candidato a la segunda vicepresidencia del Partido Patriótico del Perú, por la ejecución extrajudicial de 41 comuneros en Ayacucho. La histórica sentencia se emitió tras comprobarse su autoría en el caso Raccaya.

Un largo camino hacia la justicia transicional

La Tercera Sala Penal de la Corte Penal Nacional acreditó la responsabilidad del ex oficial del Ejército en la matanza ocurrida el 17 de octubre de 1983. Según el expediente judicial, las víctimas civiles, incluyendo a 21 menores de edad, fueron retenidas y ejecutadas en la escuela de la comunidad.

El tribunal, liderado por los magistrados Maguiña, Callata y Llerena, decidió inaplicar la controvertida Ley 32107 a través del control de convencionalidad. De esta manera, el colegiado determinó de forma unánime que los delitos graves no prescriben por ser violaciones a los derechos humanos.

Las investigaciones fiscales incluyeron la exhumación de los restos óseos entre los años 2009 y 2011 en la provincia de Víctor Fajardo. Los deudos de las víctimas litigaron activamente durante más de dos décadas para conseguir una condena contra los jefes de la base militar.

Sentencia histórica en el caso Raccaya



Tras 43 años de espera y un juicio de más de 3 años, la Tercera Sala Penal condenó a 15 años de prisión al Gral. Jorge Carcovich por la masacre de 41 pobladores en Raccaya (1983).



Además, el tribunal inaplicó la ley 32107 mediante control... pic.twitter.com/V4dPaZshrd — CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) May 15, 2026

La acusación fiscal determinó que las fuerzas del orden ingresaron violentamente al plantel escolar de Umasi tras el desplazamiento forzado de los comuneros. Los testimonios brindados por los sobrevivientes resultaron vitales para desbaratar las coartadas presentadas por la defensa durante las audiencias.

Impacto en la escena política nacional

El caso genera un profundo debate debido a que Carcovich participó activamente en la campaña electoral de este año. El militar en retiro integró la fórmula presidencial del Partido Patriótico del Perú, acompañando la postulación del líder político de dicha organización, Herbert Caller.

La defensa técnica del ex oficial sentenciado ya interpuso un recurso de nulidad contra el fallo emitido en primera instancia. Corresponderá a la Corte Suprema de Justicia resolver de forma definitiva la situación jurídica del sentenciado por la masacre de Raccaya.

El veredicto final dictado por la Sala Penal Nacional otorga una reparación histórica a los deudos de Ayacucho tras 43 años del crimen. El proceso reafirma que los delitos de lesa humanidad reciben sanciones penales severas independientemente del posterior perfil político de los procesados.

La resolución definitiva del máximo tribunal judicial del país establecerá los estándares legales aplicables para los próximos juicios de similar naturaleza. La opinión pública permanece atenta al desenlace del recurso de apelación interpuesto por los abogados del ex candidato vicepresidencial.