Huarochirí: Condenan por 9 años y medio a exalcaldesa por sustraer más de S/ 1.3 millones en obras

21/01/2026

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Segundo Despacho) logró obtener una condena de 9 años y 6 meses de prisión efectiva contra dos exfuncionarios de alto rango de la Municipalidad Provincial de Huarochirí por el delito de peculado doloso.

Se trata de Rosa Vásquez, exalcaldesa de la provincia, y Walter Tovar, exgerente de Desarrollo Urbano de la entidad. Según las investigaciones y conclusiones del caso, ambas personas habían cometido irregularidades en la contratación de una obra para la construcción del Centro Cívico de Matucana.

Dicha obra fue ejecutada bajo modalidad de administración directa entre los años 2012 y 2014, según consta en la investigación de la fiscal adjunta provincial Kelly Wendy Cabezas Vilca.

Sobrecostos y documentación para encubrir

Durante las primeras indagaciones en el caso, se descubrió que el presupuesto final de la obra en cuestión terminó ascendiendo a la cifra exorbitante de S/ 3 592 563.80, cuando el valor físico real ejecutado fue de solo S/ 2 251 286.49.

La considerable diferencia en el monto permitió determinar que ambos exfuncionarios públicos llegaron a apropiarse de hasta S/ 1 341 277.31 pertenecientes a fondos del erario público.

Buscando la forma de encubrir el ilícito, los sentenciados hicieron uso de una resolución de gerencia falsa. La Fiscalía detectó la existencia de dos documentos similares en número y fecha, pero con montos presupuestarios de la obra distintos: el original por S/ 1 682 634.98 y el segundo falsificado por S/ 2 942 848.33.

Fue esta duplicidad de documentos la que usaron Vásquez y Tovar con el fin de justificar dicho gasto excedente y así ocultar la apropiación del dinero. Además, por estos hechos, sumado al delito de peculado doloso que también recae sobre ambos, el exgerente municipal fue condenado por el delito de falsificación de documento público.

Inhabilitación y multa

La condena no termina ahí, sino que también se determinó que ambas personas sean inhabilitadas de poder ejercer cualquier cargo público por el mismo periodo de la pena de cárcel ya mencionada, sumado a la obligación de pagar el equivalente a 490 días multa (S/ 3062.50) y una reparación civil de S/ 1 400 000 al Estado peruano.

Así, el Ministerio Público continúa con la labor de fiscalizar a las autoridades de las diversas partes del país, donde cabe remarcar la importancia de continuar con estas labores para evitar el perjuicio hacia el dinero de todos los ciudadanos.