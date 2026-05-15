Archivamiento de investigación a PPK se dio por un caso similar resuelto en la Corte Suprema, indica penalista

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado Andy Carrión coincidió con lo resuelto por el juez Richard Concepción Carhuancho sobre la resolución que archiva la investigación por el presunto delito de lavado de activos en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Como se recuerda, el exmandatario del Perú entre 2016 y 2018 fue imputado de haber captado dinero la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial del 2011 a través de la empresa Westfield Capital, por el cual el Ministerio Público le había requerido 35 años de cárcel y una reparación civil de 46 mil millones de dólares.

Antecedente de la Corte Suprema fue determinante para el archivamiento del caso

En entrevista brindada la noche de este viernes 15 de mayo al programa "Informamos y Opinamos", el letrado señaló dos hechos puntuales que determinaron el archivamiento del caso judicial que empezó en 2017.

En primer lugar, recordó que por el mismo hecho, la Corte Suprema le dio la razón a Susana de la Puente en su recurso de apelación, tras haber sido denegada en su momento por el propio juez Carhuancho. Según precisó Carrión, esta disposición fue porque la acusación fiscal no tipificaba como delito de lavado de activos, porque en la norma del 2011, uno de los principales presupuestos era que el "dinero se oculte", situación que nunca ocurrió y que le "obligó" a enmendar la plana.

"Entonces, lo que hace ahora el juez es decir: 'tengo ya una resolución vinculada a Susana de la Puente que está en el mismo caso del 2011, una resolución de la Corte Suprema en la que archiva la causa, entonces yo ahora me tengo que corregir', y eso lo dice expresamente en la resolución", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión señaló que el archivamiento de la investigación por presunto aporte de Odebrecht a la campaña de PPK del 2011 se debió a que el juez Richard Concepción Carhuancho no constituía el... pic.twitter.com/ZEbmw6nYE9 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 16, 2026

Del mismo modo, el jurista tomó en cuenta y coincidió con la valoración que hizo el magistrado con respecto a la imputación del Ministerio Público en el sentido de que el dinero proveniente en su momento desde Brasil fue bancarizado en cuentas ordinarias; por lo tanto, "nunca se probó" el intento de ocultamiento de los aportes.

Expresidente se pronuncia por resolución que finaliza el caso

Tras conocer el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho que pone fin al proceso en su contra, el expresidente PPK se pronunció desde su domicilio esta mañana, donde calificó de "exageraciones" las acusaciones a la que fue sujeto; además, de que a partir de ahora marca un procedente en los procesos que todavía mantiene con el sistema de justicia.

"Si uno acusa a alguien de lavado de activos, esa es la muerte financiera en Estados Unidos. A mí me cerraron las puertas, a mi esposa, a mi hija. Hemos pasado un rato terrible. Hay que tener cuidado con lanzar acusaciones así alegremente sin pensar en las consecuencias", sostuvo.

Asimismo, manifestó que recibió el hecho con muchos ánimos, teniendo en cuenta que próximamente cumplirá 88 años. "Este proceso empezó en 2017, estamos en 2026; es decir, nueve años. Lo que pasa es que yo ya no soy un chico, en una semana cumplo 88. Espero llegar a 90 y con esta noticia eso me ayuda", refirió.

El exmandatario se mostró más que conforme por la resolución que pone fin al proceso que lo alejó de la presidencia en marzo del 2018.