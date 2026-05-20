José Domingo Pérez: JNJ programa audiencia para evaluar reconsideración del exfiscal para retornar al Ministerio Público

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el martes 26 de mayo, el recurso de reconsideración presentado por el exfiscal José Domingo Pérez, con el objetivo de lograr su restitución en el Ministerio Público.

Como se recuerda, en marzo último, el ente aprobó por unanimidad la destitución del exmiembro del 'Equipo Especial Lava Jato', al considerar que no cumplía con la "convicción positiva" necesaria para permanecer en el cargo.

Futuro en manos de la JNJ

De acuerdo con el procedimiento, el organismo a cargo de María Teresa Cabrera Vega escuchará los alegatos que formulará el letrado, quien desde un inicio cuestionó la forma en que el Pleno de la JNJ llevó a cabo la votación que terminó por alejarlo de sus funciones.

En ese sentido, dejó a entrever que sería víctima de un "compamiento institucional", al haberse considerado una denuncia en su contra (enriquecimiento ilícito), acusación que fue archivada en octubre del 2025, según Pérez.

Luego de su sustentar su apelación, la JNJ dejará al voto si ratifica su decisión o si lo restituye en la Fiscalía. De ser un resultado negativo para el ahora exfiscal, podrá recurrir al Poder Judicial, a través de una acción de amparo.

Exfiscal respalda candidatura de Roberto Sánchez

La apelación de José Domingo Pérez se da en un contexto donde el jurista asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

Asimismo, a finales de abril último, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, anunció la incorporación del abogado a su equipo técnico, en el marco de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio.

El propio exfiscal no descartó asumir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para liderar una reforma en este aparato, si es que el candidato de la izquierda logra imponerse a Keiko Fujimori Higuchi, su principal investigada en el caso 'Cócteles'.

"Públicamente le he agradecido. He manifestado que no tengo ninguna incompatibilidad para ejercer algún cargo público en el país siempre y cuando el señor Roberto Sánchez sea elegido presidente de la república (...) Hay que sumar esfuerzos", sostuvo.

El exfiscal buscará intentar regresar al Ministerio Público, en medio de los cuestionamientos recibidos tras enrolarse en el ámbito político, en pleno proceso electoral.